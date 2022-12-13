Анализ: эстонская пенсионная система не способна гарантировать достаточно большие пенсии

Если количество получателей пенсий в постоянно финансируемых пенсионных схемах увеличивается, а количество плательщиков уменьшается, уменьшаются и коэффициенты замещения пенсий. „Это означает, что на человека ложится больше ответственности за собственное финансовое положение. Человеку, который вносил взносы в пенсионную систему на протяжении всей своей трудовой жизни и не делал больших перерывов, государство гарантирует достаточный базовый доход в виде действующих I и II ступеней. Однако, если в трудовой деятельности человека имелись длительные перерывы или его зарплата была близка к минимальной, минимальная пенсия, предлагаемая государством, не гарантирует ему средств к существованию. Минимальная пенсия в 275 евро немного выше расчетного прожиточного минимума, но поскольку она значительно ниже 40% медианного дохода, мы не соответствуем минимальному стандарту Европейской социальной хартии. В ходе анализа мы внесли предложения по устранению этих проблем“, – сказала Кристийна Сельгис, руководитель отдела пенсионной политики и трансграничного социального страхования Министерства социальных дел.

В ходе исследования было проанализировано и то, как влияет изъятия денег из второй пенсионной ступени на экономическое положение человека в пенсионном возрасте „Сравнив людей со схожим трудовым стажем, доходами и возрастом, мы получили результат, свидетельствующий о том, что пенсии людей, которые вывели деньги из второй ступени, ниже по сравнению с теми, кто продолжал делать взносы“, – добавила Сельгис.

„Опрос показал, что до вступления в силу изменений, делающих взносы во вторую ступень добровольными, деньги, полученные из этой ступени, стали чаще использоваться с потребительскими целями и в меньшей степени для погашения кредитов и инвестирования“, - сказал Тыну Лиллелайд, советник отдела политики финансовых услуг Министерства финансов.