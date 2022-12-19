Работы нет. Съемного жилья нет. Размещенные по всей Эстонии беженцы оказались в тупике

„Школы заполнены. Рынок аренды жилья ничего предложить не может. Рабочих мест нет“, - так описывает ситуацию кризисный консультант волости Сааремааской волости Гуннар Хави, говоря о положении, в котором находятся беженцы. В настоящее время на острове Сааремаа проживает немногим более 600 украинских беженцев, для временного размещения большинства из них государство предоставило помещения бывшего дома попечения Sõmera Kodu.

Когда истечет срок временного размещения, местные самоуправления обязаны будут изыскать возможности для размещения беженцев на длительный срок. „Проблема в том, что у нас не осталось квартир для длительного размещения, возможности рынка аренды жилья исчерпаны, - сказал Хави. - Кроме того, не осталось свободных мест в школах и детсадах. Детей некуда пристроить. Если из-за зимы нахлынет новая волна беженцев, придется менять политику приема беженцев, во всяком случае от возложенной на местные самоуправления обязанности предоставить ребенку место в школе или детсаду, придется отказаться“.