19.12.2022, 14:50
Работы нет. Съемного жилья нет. Размещенные по всей Эстонии беженцы оказались в тупике(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
По оценке местных самоуправлений, с ростом числа беженцев придется снижать требования к предоставляемым им услугам, а также отказаться от выполнения положения закона, в соответствии с которым ребенок должен посещать учебное заведение, пишет газета Eesti Päevaleht.
„Школы заполнены. Рынок аренды жилья ничего предложить не может. Рабочих мест нет“, - так описывает ситуацию кризисный консультант волости Сааремааской волости Гуннар Хави, говоря о положении, в котором находятся беженцы. В настоящее время на острове Сааремаа проживает немногим более 600 украинских беженцев, для временного размещения большинства из них государство предоставило помещения бывшего дома попечения Sõmera Kodu.