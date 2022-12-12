ФОТО | "Кому-то эти макароны помогут сытыми лечь спать". Как проходил сбор продуктов для малоимущих

Подобные акции проходят по стране три раза в год. Все собранные продукты в этот раз будут развезены на склады по Эстонии соответственно запросам местных самоуправлений. Именно они сообщают, какое количество нуждающихся в каждом регионе. Продовольственный банк формирует стандартный набор, в который обычно входят крупы, консервы, сахар, чай, сладости. Затем все это передают семьям.

Каждую неделю в помощи Продуктового банка в Эстонии нуждается более 20 000 человек, среди которых 8000 - дети. По словам сотрудников фонда, сегодняшняя картина напоминает последствия экономического кризиса 2009 года. Факторами, способствующими увеличению числа нуждающихся, стали инфляция, прибытие украинских беженцев, рост цен на электричество. Но, несмотря на разгорающийся кризис, желание жителей Эстонии помочь нуждающимся в этом году не уменьшилось.

Продуктовый банк проходит много различных мероприятий, чтобы поддержать семьи со стесненными финансовыми возможностями, например, сотрудничает напрямую с производителями и магазинами, которые предоставляют продукты с истекающим сроком годности. „Если обычно еда для нуждающихся состоит из так называемых „спасенных продуктов“, то в рамках этой компании мы сосредоточились на более качественных продуктах длительного хранения. Но приветствуются и сюрпризы, которые обогатят рождественский стол каждой семьи, в том числе и семей с детьми“, - отметили в Продуктовом банке.

„Нелегкая это работа — убедить помочь кому-то, — отмечает один из участников акции Максим Галанин. — Мы общаемся с люди, которые от нас отмахиваются со словами „некогда“ или „кто бы нам помог“. А мы уговариваем их поучаствовать в акции и пожертвовать хоть немного продуктов. И это удается“.

На входе в торговый зал Prisma Lasnamäe стоят волонтеры в ярко-красных передниках, руках у них — буклеты. Волонтеры с улыбкой встречают каждого покупателя и вручают буклет, параллельно рассказывая его содержание. „Мы не рекламную компанию предлагаем, а кое-что важное!“ — сразу начинают заводить разговор с покупателями волонтеры.

Один из волонтеров сегодняшнего сбора — радиоведущая Екатерина Вайсер. „Обычно я активно участливую в благотворительности, особенно в декабре. И когда мне предложили побыть волонтёром и рассказывать людям о такой акции — я с удовольствие согласилась, — отмечает Екатерина. — Ведь это хороший шанс не просто помочь, но и рассказать. Это и есть миссия журналиста — доносить информацию до людей. И, действительно, не все знают, как работает Продуктовый банк, может и слышали, но не очень понимают принципы. Неплохо напомнить кому-то, что идешь в магазин, даже не только под Рождество, купи пачку макарон, чай или масло. Для некоторых такая помощь — большое подспорье, потому что в Эстонии одна пятая людей — за чертой бедности. Это огромный процент для нашел маленькой страны“.

„В стране и правда есть проблема малоимущих, но в столице мы этого не видим, за пределами Таллинна дела идут плохо, — кивает головой еще один волонтёр Евгения Третьякова. — Семьям нечем накрыть рождественский стол, а некоторые не могут купить своим детям элементарно конфеты. Мы можем посодействовать и помочь“.

Продуктовые корзины в Prisma расставлены вдоль касс. К тележке сбора продуктов подходит пожилая женщина, аккуратно достает из пакета две упаковки макарон. „Купила по акции сначала себе, потом думаю: я еще потом приду возьму, а эти отдам на помощь. По себе знаю, как иногда бывает нелегко. Может кому-то эти макароны помогут сытыми лечь спать“.

Сегодня посетители магазина охотно отзываются на призыв помочь. Правда, оценить, как сейчас прошла зимняя акция, пока сложно. Весной же благодаря дням сбора еды Продуктовый банк собрал свыше 40 000 килограммов продуктов питания. Но волонтеры с радостью делятся, что в этот раз за пару часов удалось насобирать несколько полных тележек продуктов, за один пятничный день — тридцать пять.