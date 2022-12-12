В Когула на Сааремаа нет электричества, в помещениях около 7 градусов. Беженцев переселят в Курессааре

„Если по итогам сегодняшнего утра, то в Курессааре без особых „радостей“: чуть насыпало снега, но в целом все как всегда. Если только на 5 минут дольше, чем обычно, помахать лопатой. Хотя ветер сейчас усиливается. Что до всего острова - пару дней назад снегопад „вырубил“ электричество у 4 тысяч человек, и у некоторых до сих пор не починили. Больше всего досталось поселку Сымера и небольшим деревням в районе Каарма“ - говорит Андрей.

„Так что в деревнях скучать не приходится. Только что оттуда звонили, делились уже своими радостями. Если в Сымера привезли дизель-генератор, и жизнь, в принципе, стала налаживаться, то в Когула (там размещено около 20 беженцев, включая стариков и одного новорожденного) электричества нет уже четвертый день.

В помещениях около 7 градусов „жары“. Хорошая же новость состоит в том, что их всех сейчас переселяют в один из городских отелей (Staadioni), - до тех пор, пока все не починят. Говорят, в таких местах снега сейчас - по самые гланды, если сравнивать с Курессааре - раза в три больше. И еще ветер. Более чем бодрый“, - добавил собеседник RusDelfi.

В понедельник на Эстонию обрушился зимний шторм. Метеорологи утверждают, что пик снегопада ожидается с 16 часов, когда люди направятся домой с работы. С вечера пятницы на Сааремаа и Хийумаа наблюдаются перебои с электричеством и связью. Компания Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU.

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