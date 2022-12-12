Финский Санта-Клаус поздравил эстонских детей

Детей из Эстонии приводит в восторг тот факт, что они живут очень близко к Санта-Клаусу – об этом они часто упоминают в своих письмах. Санта-Клаус разделяет их восторг и радуется каждому письму, отправленному из соседней страны. Письма присылают круглый год, но основной поток все же приходится на Рождество. Некоторые дети пишут о рождественских пожеланиях, другие просто рассказывают истории из жизни. Помимо этого посылают свои рисунки.

В большинстве случаев дети просят на праздник различные игрушки, например, кукол-принцесс и машинки, но также компьютерные и настольные игры.

„У вас может быть много желаний, но надо помнить, что некоторые из них сбудутся сейчас, а некоторые позже“, – напоминает Санта-Клаус. Также он обращается к тем, кто уже написал свои письма: „Что касается нескольких пожеланий, я надеюсь, что речь идет о мягких игрушках, а не о настоящих динозаврах и единорогах. А то могут возникнуть сложности“.

В главном почтовом отделении Санта-Клауса отмечают, что для многих детей самым большим желанием является возможность провести время со своими родителями. Впрочем, взрослые так же мечтают проводить больше времени с семьей, а еще загадывают мир во всем мире.

„Желаю провести счастливое и спокойное Рождество в семейном кругу“, – обратился Санта-Клаус к эстонским детям.

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