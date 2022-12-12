ФОТО | Более 700 клиентов в Пирита остались без электричества
На карте отключений Elektrilevi в течение сегодняшнего утра прибавилось перебоев. Заметны отключения как в Юго-Восточной, так и в Северной Эстонии, в Таллинне затронут Пирита, где примерно 730 клиентов без электричества. Единичные перебои в электроснабжении есть и в центре города.
Пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд сказала, что, очевидно, в случае отключения в Пирита речь также идет об обусловленных погодой проблемах. Она пояснила, что погода не дает покоя и усиливающийся снегопад только ухудшает ситуацию. Рейланд отметила, что отключений из-за шторма, очевидно, прибавится, хотя Elektrilevi работает так быстро, как только возможно. „На материке действуют 22 бригады, а на одном только Сааремаа - 18“, - сказала она.
На Сааремаа сейчас более 6000 клиентов без электричества. Поскольку „клиент“ обычно означает не одного человека, а один заключенный договор, перебой в электроснабжении затронул значительно большее число людей.