ФОТО | Более 700 клиентов в Пирита остались без электричества

Пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд сказала, что, очевидно, в случае отключения в Пирита речь также идет об обусловленных погодой проблемах. Она пояснила, что погода не дает покоя и усиливающийся снегопад только ухудшает ситуацию. Рейланд отметила, что отключений из-за шторма, очевидно, прибавится, хотя Elektrilevi работает так быстро, как только возможно. „На материке действуют 22 бригады, а на одном только Сааремаа - 18“, - сказала она.