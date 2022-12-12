ТАБЛИЦЫ | В третьем квартале экспорт услуг достиг самого высокого уровня за последние годы(1)
По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, в третьем квартале 2022 года экспорт и импорт услуг увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года соответственно на 32% и на 33%. Услуг экспортировали на 2,8 миллиарда евро и импортировали на 2,2 миллиарда евро. Профицит внешнеторгового баланса услуг составил 568 миллионов евро, что по сравнению с тем же кварталом предыдущего года на 129 миллионов больше.
По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, на рост внешней торговли услугами более всего повлияло увеличение экспорта и импорта туристических услуг и других коммерческих услуг. „В третьем квартале закупка и продажа услуг выросли практически со всеми нашими основными внешнеторговыми партнерами. Исключением являются Германия, куда мы импортировали меньше услуг, чем раньше, а также Россия, с которой уже второй квартал подряд продолжается сокращение как закупки, так и продажи услуг“, — добавила Яне Леппметс.
В третьем квартале этого года более всего экспортировались другие коммерческие услуги (в т.ч. рекламные услуги, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, связи с общественностью), транспортные услуги (в т.ч. автомобильные и морские грузоперевозки), а также телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. В сравнении с тем же периодом прошлого года более всего увеличился экспорт туристических услуг (на 218 миллионов евро). Далее следует увеличение продаж других коммерческих услуг (206 миллионов евро), а также телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (143 миллиона евро).
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту услуг в третьем квартале 2022 года была Финляндия, куда более всего предоставлялись туристические и транспортные услуги. Далее следуют Швеция, куда преимущественно экспортировались транспортные услуги, и Соединенные Штаты Америки — наибольшую доли проданных туда услуг составили телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. Более всего (на 150 миллионов евро) вырос экспорт услуг в Финляндию, куда было продано больше туристических услуг, чем раньше.
В Эстонию в третьем квартале более всего импортировались транспортные услуги (в т.ч. морские грузоперевозки), другие коммерческие услуги (в т.ч. рекламные услуги, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, связи с общественностью) и туристические услуги (в т.ч. другие деловые поездки). По сравнению с тем же периодом прошлого года импорт в Эстонию услуг этих трех вышеупомянутых групп также увеличился более всего. Импорт других коммерческих услуг вырос на 302 миллиона евро, закупка туристических услуг выросла на 174 миллиона и закупка транспортных услуг — на 100 миллионов. Более всего, на 43 миллиона евро, сократился импорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг.
В третьем квартале больше всего услуг в Эстонию закупалось из Финляндии, откуда преимущественно импортировались транспортные и туристические услуги. Далее среди крупнейших партнеров следуют Германия и Латвия: из обеих стран больше всего закупались транспортные услуги. Более всего в третьем квартале вырос импорт услуг из Люксембурга (на 63 миллиона евро), Финляндии (на 56 миллионов евро) и Ирландии (на 43 миллиона евро). Из Люксембурга и Ирландии вырос преимущественно импорт других коммерческих услуг, из Финляндии закупали больше туристических и транспортных услуг, чем раньше.