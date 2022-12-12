ТАБЛИЦЫ | В третьем квартале экспорт услуг достиг самого высокого уровня за последние годы

По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, на рост внешней торговли услугами более всего повлияло увеличение экспорта и импорта туристических услуг и других коммерческих услуг. „В третьем квартале закупка и продажа услуг выросли практически со всеми нашими основными внешнеторговыми партнерами. Исключением являются Германия, куда мы импортировали меньше услуг, чем раньше, а также Россия, с которой уже второй квартал подряд продолжается сокращение как закупки, так и продажи услуг“, — добавила Яне Леппметс.

В третьем квартале этого года более всего экспортировались другие коммерческие услуги (в т.ч. рекламные услуги, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, связи с общественностью), транспортные услуги (в т.ч. автомобильные и морские грузоперевозки), а также телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. В сравнении с тем же периодом прошлого года более всего увеличился экспорт туристических услуг (на 218 миллионов евро). Далее следует увеличение продаж других коммерческих услуг (206 миллионов евро), а также телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (143 миллиона евро).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту услуг в третьем квартале 2022 года была Финляндия, куда более всего предоставлялись туристические и транспортные услуги. Далее следуют Швеция, куда преимущественно экспортировались транспортные услуги, и Соединенные Штаты Америки — наибольшую доли проданных туда услуг составили телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. Более всего (на 150 миллионов евро) вырос экспорт услуг в Финляндию, куда было продано больше туристических услуг, чем раньше.