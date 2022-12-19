Эксперт: выбрать пенсионный фонд проще, чем когда-либо прежде

В то же время Мадиссон признает, что, благодаря общедоступной и сопоставимой информации, выбрать подходящий фонд сегодня проще, чем когда-либо. Для стимулирования инвестиций в третью пенсионную ступень государство также предоставило налоговые льготы, а гибкость усиливается тем, что частота и размер выплат могут быть скорректированы в зависимости от возможностей.

„Я бы посоветовал каждому взять пенсионный калькулятор или посетить консультанта в банке, чтобы узнать, какой будет его ежемесячная пенсия на основе обязательных ступеней, и подумать, достаточно ли этого. Для того чтобы воспользоваться налоговыми льготами, доступным для третьей ступени, на неё можно направить до 15% годового дохода, или до 6000 евро в год. Это важная отправная точка, которую многие пенсионные вкладчики раньше не осознавали“, – говорит Мадиссон.

Количество лет до выхода на пенсию, то есть продолжительность периода накопления, определяет выбор подходящего фонда. Если до выхода на пенсию остается более десяти лет, предпочтение следует отдавать фондам, инвестирующим преимущественно в акции“. Если этот период короче, рассмотрите фонды с более низким уровнем риска, в которых меньше акций и больше облигаций“, – советует фондовый управляющий Luminor.

Личная толерантность к риску, предыдущий опыт и познания человека также являются важными факторами при выборе. По словам Мадиссона, когда рынки переживают более сложный период, может возникнуть соблазн сменить фонд. Именно поэтому, по его словам, важно знать, что время от времени на рынках происходят большие колебания, которые являются неотъемлемой частью инвестирования.

Для мониторинга деятельности фондов был создан ряд сред, таких как сайт Пенсионного центра, где всю необходимую информацию о доходах и отчетности можно найти и отследить по фондам. Вы также можете отслеживать результаты деятельности своих собственных фондов второй и третьей ступени на сайте Pensionifondid.ee и подумать о том, как в целом идет процесс накопления пенсий.