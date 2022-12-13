Новости Эстонии
13.12.2022, 07:20

Штраф в 1200 евро - за освежитель воздуха в автомобиле? Пересекая границу, убедитесь, что у вас с собой нет вещей, которые можно трактовать как запрещенную символику

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Предметы, которые стали для их владельцев проблемой при пересечении границы
Предметы, которые стали для их владельцев проблемой при пересечении границы
ФОТО: коллаж | Delfi Meedia

В начале декабря на Нарвской границе задержали людей, у которых в автомобиле висел освежитель воздуха в виде советского военного самолета с красными звездами на крыльях и надписью „1941-1945“. Полиция подтвердила RusDelfi, что по этому случаю было начато производство, и оно еще идет, поэтому подробно до окончательного решения инцидент комментировать не стали.

RusDelfi выяснил, что именно является сейчас нежелательными символами, которые нельзя демонстрировать в публичном пространстве.

„Всем привет. Сегодня (речь идет о начале декабря - ред.) пересекали границу Ивангород-Нарва. Российскую границу прошли быстро, машин практически не было, на эстонской границе задержали. У нас в машине висел освежитель воздуха, маленький самолетик со звездочкой на хвосте, никому до него не было дела, он висел спокойно много времени, пока мы не пересекли границу. Вы не поверите, но самолетик стал причиной нашего задержания, мы простояли 2 часа, было оформлено делопроизводство, составлен акт, изъят освежитель в виде самолетика, и сейчас грозит штраф 1200 евро“, - написала пользователь соцсетей в одной из групп на Facebook (позже пост был удален).

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