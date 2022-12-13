13.12.2022, 07:20
Штраф в 1200 евро - за освежитель воздуха в автомобиле? Пересекая границу, убедитесь, что у вас с собой нет вещей, которые можно трактовать как запрещенную символику(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В начале декабря на Нарвской границе задержали людей, у которых в автомобиле висел освежитель воздуха в виде советского военного самолета с красными звездами на крыльях и надписью „1941-1945“. Полиция подтвердила RusDelfi, что по этому случаю было начато производство, и оно еще идет, поэтому подробно до окончательного решения инцидент комментировать не стали.