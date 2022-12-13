Штраф в 1200 евро - за освежитель воздуха в автомобиле? Пересекая границу, убедитесь, что у вас с собой нет вещей, которые можно трактовать как запрещенную символику

„Всем привет. Сегодня (речь идет о начале декабря - ред.) пересекали границу Ивангород-Нарва. Российскую границу прошли быстро, машин практически не было, на эстонской границе задержали. У нас в машине висел освежитель воздуха, маленький самолетик со звездочкой на хвосте, никому до него не было дела, он висел спокойно много времени, пока мы не пересекли границу. Вы не поверите, но самолетик стал причиной нашего задержания, мы простояли 2 часа, было оформлено делопроизводство, составлен акт, изъят освежитель в виде самолетика, и сейчас грозит штраф 1200 евро“, - написала пользователь соцсетей в одной из групп на Facebook (позже пост был удален).