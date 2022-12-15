С нового года дома попечения резко повысят цены

В июне газета Eesti Päevaleht рассказывала о Кристель (50), которая вынуждена была поместить свою страдающую деменцией мать в дом попечения. Теперь Кристель опасается, что не сможет оплачивать пребывание матери в доме по уходу. Неужели не остается ничего другого, как оказаться в долговой яме, задается вопросом Кристель.

Пенсия матери составляет 600 евро, место в доме попечения стоит 880 евро в месяц. Пенсия полностью уходит дому попечения, остальную сумму доплачивает Кристель. Уже с лета пенсия поступает на счет городской управы, Кристель не приходится этим заниматься. Горуправа выставляет Кристель счет для оплаты остальной суммы, и поэтому женщина не знает, каково состояние счета матери. В какой-то момент подключился судебный исполнитель, требовавший оплаты старого долга, эти суммы автоматически списываются со счета матери. Подгузники и лекарства, которые Кристель оплачивает отдельно, обходятся примерно в двести евро в месяц. За стрижку волос и педикюр тоже платит Кристель.