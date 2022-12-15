15.12.2022, 11:15
С нового года дома попечения резко повысят цены(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Государство станет помогать оплачивать место в доме попечения только с июля следующего года, когда в силу вступит реформа системы социального попечения, пишет издание Eesti Päevaleht.
В июне газета Eesti Päevaleht рассказывала о Кристель (50), которая вынуждена была поместить свою страдающую деменцией мать в дом попечения. Теперь Кристель опасается, что не сможет оплачивать пребывание матери в доме по уходу. Неужели не остается ничего другого, как оказаться в долговой яме, задается вопросом Кристель.