На дорогах Эстонии введен специальный режим. Некоторые дороги непроходимы, людей просят по возможности оставаться дома!

Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня во второй половине дня и вечером ожидается снежная буря. В течение дня может выпасть до 15 сантиметров снега, ветер северо-восточный 9–13, порывами до 23 м/с. В ночь на вторник ожидается ослабление ветра.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает участников движения о надвигающемся шторме: на дорогах могут образоваться снежные заносы, дорожные условия станут сложными. По возможности сегодня рекомендуется избегать поездок на автомобиле и участия в движении.

Департамент транспорта ждет от участников дорожного движения информации о состоянии дорог по телефону 1247. Дополнительную информацию о состоянии дорог и ограничениях движения можно найти на http://tarktee.ee.

Департамент транспорта прогнозирует, что при уменьшении снегопада требуемый уровень состояния дорог будет обеспечен к восьми часам утра вторника. При необходимости специальный режим будет продлен, о чем сообщат дополнительно.

Согласно предупреждению Агентства по окружающей среде, к утру понедельника северо-восточный ветер усилился до порывов 15-21 м/с, на островах и побережье до 26 м/с. Утром снегопад и метель распространятся с юго-востока Эстонии по всей стране, днем ​​осадки станут интенсивнее. Видимость плохая. Количество снега 10 см, местами до 20 см.

Департамент рекомендует людям по возможности оставаться сегодня дома и не садиться за руль. Если это невозможно, то следует обязательно запастись временем, выбрать безопасную скорость движения, избегать опасных маневров и считаться с другими участниками дорожного движения.

На поддержание дорог в порядке брошены все ресурсы, однако даже это не позволит обеспечить требуемый уровень состояния дорог во всех местах. Скорее всего, из-за снегопада некоторые дороги (особенно второстепенные проселочные) станут непроходимыми или крайне труднопроходимыми. Трудные погодные условия сохранятся в течение всего дня.

„Партнеры города предупреждены о приближении непогоды. Они готовы направить на расчистку тротуаров и проезжей части больший ресурс, но даже с учетом этих мер сильный ветер и обильный снегопад сделают дорожные условия очень сложными, метель приведет к ухудшению видимости. По этим причинам на дорогах следует быть предельно осторожными. По возможности сегодня стоит остаться дома, чтобы избежать участия в движении. Кроме того, следует учитывать, что в результате шторма могут ломаться деревья и ветки, возможно повреждение линий электропередачи, что представляет опасность для людей и припаркованных поблизости автомобилей, а также может затруднить движение и обслуживание улиц“, - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

Обслуживанием основных магистралей и дорожных сооружений, таких как дороги и пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, парковки, пешеходные переходы, островки безопасности, лестницы, остановки общественного транспорта, мосты и тоннели, занимаются партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. За зимнее обслуживание небольших улиц и внутриквартальных дорог отвечают районные управы.

В соответствии с Правилами благоустройства города Таллинна, владельцы недвижимости обязаны осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на прилегающих к проезжей части тротуарах, чтобы пешеходы могли безопасно передвигаться. Для борьбы с гололедом следует использовать насыпной материал диаметром 2–6 мм. Использование золы, песка или хлоридов не допускается. На тротуаре должно быть обеспечено пространство для передвижения шириной 1,2 м. На поверхности снега или льда не должно быть неровностей, которые представляют опасность или мешают движению.

По вопросам, касающимся обслуживания улиц в зимний период, распределения гранитной крошки или вывоза снега члены квартирных товариществ и владельцы частных домов могут обращаться в районную управу.

Жители Таллинна могут сообщить о недостатках или проблемах, связанных с обслуживанием улиц, по телефону городской помощи 14410.