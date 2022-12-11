Новости Эстонии
11.12.2022, 20:05

В какие часы в понедельник снегопад будет наиболее сильным?

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Lumeuputus saaremaal
Lumeuputus saaremaal
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

В понедельник по всей Эстонии можно ожидать гораздо более сложных дорожных условий. Центр надзора за дорожным движением в своем Facebook рекомендует завтра по возможности работать из дома либо вернуться домой раньше предполагаемого снегопада. Небольшая выдержка из графика осадков по данным Агентства по окружающей среде приводится ниже.

Снегопад в Таллинне: 11:00-16:00 умеренный, 16:00-20:00 сильный, 20:00-22:00 умеренный.

Умеренный снегопад в Тарту: 04:00-19:00.

Снегопад в Пярну: 11:00-17:00 умеренный, 17:00-19:00 сильный, 19:00-20:00 умеренный.

Снегопад в Хаапсалу: 14:00-16:00 умеренный, 16:00-19:00 сильный, 19:00-22:00 умеренный.

Снегопад в Курессааре: 12:00-16:00 умеренный, 16:00-20:00 сильный, 20:00-01:00 умеренный.

Снегопад в Выру: 01:00-04:00 умеренный, 04:00-05:00 сильный, 05:00-16:00 умеренный.

Снегопад в Пайде: 11:00-16:00 умеренный, 16:00-20:00 сильный, 20:00-21:00 умеренный.

Снегопад в Йыхви: 9:00-14:00 умеренный, 14:00-20:00 сильный, 20:00-21:00 умеренный.

Снегопад в Нарве: 13:00-19:00 умеренный, 19:00-20:00 сильный, 20:00-21:00 умеренный.

В основном, более сильный снегопад ожидается в период, когда люди направляются домой с работы. По возможности сделайте выбор в пользу работы из дома или постарайтесь вернуться домой, пока не начался сильный снегопад. Вот несколько советов того, как безопасно добраться домой:

При выборе скорости движения учитывайте дорожные условия. По возможности избегайте обгона и не переоценивайте свои навыки вождения.

Будьте особенно внимательны рядом с пешеходами.

Перед началом езды убедитесь, что в автомобиле более чем достаточно топлива и заряжен аккумулятор телефона.

Всем безопасного движения!

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