В какие часы в понедельник снегопад будет наиболее сильным?

В основном, более сильный снегопад ожидается в период, когда люди направляются домой с работы. По возможности сделайте выбор в пользу работы из дома или постарайтесь вернуться домой, пока не начался сильный снегопад. Вот несколько советов того, как безопасно добраться домой: