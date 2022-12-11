АДВЕНТ - ИСТОРИИ | „По первому каналу впервые показали „Иронию судьбы, или С легким паром!“

1. С новогодним легким паром!

31 декабря. Моя небольшая семья — мама, я и мой жених — готовится к встрече Нового года. Около шести часов вечера в доме раздался взрыв. В те годы о террористах слыхом не слыхивали, поэтому никому не пришло в голову спешно эвакуироваться. Взорвался отопительный котел с горячей водой, который в „хрущовках“ стоял на чердаке, и квартиры под ним стало заливать кипятком.

Утром 1 января наш дом с развороченной крышей, устремленными в небо балками и застывшими сосульками выглядел, прямо скажем, фантастически. На улице 20-градусный мороз, а отопления нет.

Вечером, закутавшись в одеяла, мы прильнули к телевизору. По первому каналу впервые показали „Иронию судьбы, или С легким паром!“. Этот Новый год запомнился, конечно, на всю жизнь.

Елена, Таллинн



2. Как-то раз нужно было ждать человека, зашла в магазин сувениров - погреться и убить время ожидания. Была середина декабря примерно. Пока я рассматривала ассортимент, какая-то бабушка попросила продавца продать один сувенир, денег не хватало, но вот есть столько-то и плитка шоколада.



Как я поняла, она покупала для своего мужа-инвалида подарок на Рождество. Продавец стоит на своём - не могу и всё (продавца понять можно). Я повернулась, спросила сколько стоит вещь, попросила завернуть. Бабушка в этот момент стояла, не понимая, что происходит. Продавец завернула, я отдала бабушке. Она была растрогана и подарила мне шоколадку!

Элина Егорова