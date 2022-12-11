Электронная сигарета – способ бросить вредную привычку или приобрести новую зависимость?

„Индустрия рекламирует вейпинг, называя его способом, позволяющим отказаться от более вредного порока, перейдя к менее опасной альтернативе. К сожалению, практика показывает, что вейпинг не только заменяет сигареты, но и готовит новых потребителей никотина, которыми становится огромное количество молодых людей, – приводит BNS слова министра охраны здоровья и труда Пеэпа Петерсона. – Мы, взрослые люди, должны сначала оценить самих себя, проанализировать, какие наши действия оказались неверными и что нам нужно сделать по-другому, чтобы этой проблемы не существовало“.

В фокусе внимания сегодня – электронные сигареты , или вейпинг. Запатентованы они были в 2003 году в Китае, их изобретателем является фармацевт Хон Лик. С тех пор они завоевали настолько широкую популярность, что составляют серьезную конкуренцию обычным сигаретам, и более того – наблюдается очень большой интерес к ним у подрастающего поколения. Этой проблемой обеспокоены в Министерстве социальных дел Эстонии.

Каждый год огромные суммы тратятся на информирование о вреде курения и разработку новых методов избавления от зависимости. Однако просто говорить о том, что курение – это плохо, уже бессмысленно. Курильщики, как правило, знают об этом, и нравоучения не убеждают их в необходимости бороться с вредной привычкой. В то же время индустрия тратит миллионы, чтобы побудить людей покупать больше никотиносодержащих изделий. Но нельзя победить курение, с одной стороны пугая, а с другой – соблазняя им.

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается День отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 90% смертей от рака легких, 75% – от хронического бронхита и 25% – от ишемической болезни сердца обусловлены курение м.

Жидкость для электронных сигарет – это разнообразная химическая смесь, в состав которой помимо никотина входят, например, карбонилы (метанол, ацетон, диацетил и др.), металлы (олово, никель, хром), летучие органические соединения и наночастицы. Называть эту смесь безопасной неправильно, даже если жидкость не содержит никотина. Формальдегид и акролеин в жидкости могут вызвать повреждение ДНК.

„Если у человека есть выбор между употреблением или отказом, то в любом случае следует выбирать отказ. Начало курения э-сигарет в детстве или подростковом возрасте может оказать негативное влияние на развитие мозга молодых людей. Кроме того, электронные сигареты могут содержать меньше различных соединений, но их концентрация выше, поэтому вы подвергаетесь большему воздействию химического вещества, и на самом деле вред для здоровья не снижается“, – говорит специалист.

известно, что электронные содержат токсичных химических веществ меньше (но все же сотни), чем обычные сигареты (тысячи). С точки зрения уменьшения вреда это важная информация. Но нужно иметь в виду, что если сравнивать курение электронных сигарет с некурением, то это однозначно увеличение вреда.

По словам тех, кто пробовал курить и то, и другое, электронная сигарета имеет ряд весомых преимуществ – для нее не нужна пепельница, нет грязи и противного запаха. Реклама уверяет, что с помощью электронной сигареты проще бросить курить насовсем. Однако по сравнению с традиционными табачными изделиями э-сигарета уж очень молода – еще не состарился ни один человек, про которого можно было бы сказать, что он курил э-сигарету всю свою жизнь, соответственно, сложно в полной мере оценить ее влияние на здоровье человека.

„Подобные товары запрещено продавать в эстонских магазинах. Но, несмотря на запрет, как ароматизированные, так и неароматизированные никотиносодержащие изделия доступны в интернет-магазинах, в которых отсутствует возрастной контроль, – сказал министр Пеэп Петерсон. – Власти должны приложить серьезные усилия, чтобы действующие в Эстонии законы действительно работали“.

О том, что среди школьников увлечение вейпом распространяется, как пожар в степи, часто говорят и учителя. TAI собрал данные в исследовании сексуального здоровья молодых людей 2021 года, где возраст испытуемых составлял от 14 до 18 лет, и исследование показало, что электронные сигареты очень популярны среди школьников. 8% курят ежедневно и 29% регулярно курят (или 37% употребляют в той или иной степени), те же цифры для регулярного курения составляют 3% и 14% соответственно. 40% молодых людей употребляли табак или никотиновые изделия в течение последнего месяца. Каждый второй пробовал несколько различных продуктов. Самая распространенная комбинация – обычная сигарета + электронная сигарета + другие табачные изделия (10%). Это показывает, что молодые люди параллельно употребляют различные табачные и никотиновые продукты.

„Мир электронных сигарет велик и обширен, на рынке представлено более 450 различных брендов. Разнообразные вкусы привлекают детей к этим продуктам. Так что проблема – в том, что человек, который никогда не брал в руки сигарету, начинает свой курительный путь с электронной сигареты“, – отмечает Анна-Лийс Веэрпалу.

Для продавцов альтернативных товаров для курения существенную часть целевой аудитории составляют подростки, молодежь и молодые взрослые. Это можно увидеть, например, в их маркетинговых стратегиях, в том, как они для продвижения своей продукции используют рекламу даже в социальных сетях и на платформах, которые в основном используются детьми.

Помимо физической зависимости, это еще и зависимость психологическая, то есть курильщики зависимы от самого процесса, не только от никотина. Использование электронных сигарет подпитывает нашу психологическую зависимость, говорит Веэрпалу: „Таким образом, утверждение, что электронные сигареты помогают бросить курить, не имеет под собой доказательной базы и может быть названо ложным, поскольку никотин является природным алкалоидом, вызывающим привыкание. По данным Американской ассоциации легких, 20% подростков регулярно курят электронные сигареты, поэтому возникает вопрос, пытаются ли эти молодые люди бросить курить или это начало пути в зависимость?“

„Одна из проблем с вейпингом, электронными сигаретами и снюсом может заключаться в том, что родители не уверены, вреден продукт или нет. На самом деле это такой же вредный для здоровья продукт, как и сигарета, – подчеркивает Веэрпалу, – и установление ограничений так же важно“.

По словам ученика одной таллиннской школы, пожелавшего сохранить анонимность, электронные сигареты и сопутствующие товары доступны школьникам максимально возможным образом. „По правилам, в школу запрещено приносить много разных вещей, в том числе и сигареты. Но никто никогда не проверяет, что у тебя в рюкзаке, – говорит подросток. – Вейпы курят и мальчики, и девочки, курят обычно в туалете, в кабинках. Кто-нибудь стоит у

дверей на страже и подает сигнал, если приближается учитель. Некоторые курят даже в классе, когда учитель выходит. Электронную сигарету очень легко спрятать, и все знают учеников, которые могут продать „одноразку“, ароматизатор, все что угодно“.

„Связавшись со школами и общаясь с несовершеннолетними, мы выяснили, что это проблема, которая распространяется все больше и больше. У школ есть возможность устанавливать свои собственные правила, например конфисковать электронные сигареты и передавать их родителям, – комментирует капитан полиции Кристель-Лийс Каунисмаа. – На недавнем круглом столе мы внесли свои предложения по изменению закона и, поддерживая другие мероприятия (уведомление родителей, поддержка образовательных учреждений и т. д.), то же самое сделали и другие учреждения-партнеры. Мы исходим из принципов Института развития здоровья для проведения эффективной профилактической деятельности в этом направлении и продолжаем находить наилучшие формы сотрудничества для предотвращения проблемы в сотрудничестве с учреждениями-партнерами. Здесь мы хотели бы сделать большой акцент на примере, возможно, каждому родителю следует задуматься раньше, чем он увидит, как его дети употребляют альтернативную табачную продукцию и электронные сигареты“.

Нарушителей ждет штраф