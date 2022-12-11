Электронная сигарета – способ бросить вредную привычку или приобрести новую зависимость?
Медработники, учителя, полицейские отмечают рост популярности электронных сигарет среди подрастающего поколения и считают необходимым существенно ограничить возможность их приобретения, а также сопутствующих товаров. По мнению продавцов э-сигарет, согласно принципам равного обращения следует больше информировать население, но не запрещать продажу. Об этом пишет МК-Эстония.
Ежегодно в третий четверг ноября отмечается День отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 90% смертей от рака легких, 75% – от хронического бронхита и 25% – от ишемической болезни сердца обусловлены курением.
Каждый год огромные суммы тратятся на информирование о вреде курения и разработку новых методов избавления от зависимости. Однако просто говорить о том, что курение – это плохо, уже бессмысленно. Курильщики, как правило, знают об этом, и нравоучения не убеждают их в необходимости бороться с вредной привычкой. В то же время индустрия тратит миллионы, чтобы побудить людей покупать больше никотиносодержащих изделий. Но нельзя победить курение, с одной стороны пугая, а с другой – соблазняя им.
Курить нельзя запретить?
В фокусе внимания сегодня – электронные сигареты, или вейпинг. Запатентованы они были в 2003 году в Китае, их изобретателем является фармацевт Хон Лик. С тех пор они завоевали настолько широкую популярность, что составляют серьезную конкуренцию обычным сигаретам, и более того – наблюдается очень большой интерес к ним у подрастающего поколения. Этой проблемой обеспокоены в Министерстве социальных дел Эстонии.
„Индустрия рекламирует вейпинг, называя его способом, позволяющим отказаться от более вредного порока, перейдя к менее опасной альтернативе. К сожалению, практика показывает, что вейпинг не только заменяет сигареты, но и готовит новых потребителей никотина, которыми становится огромное количество молодых людей, – приводит BNS слова министра охраны здоровья и труда Пеэпа Петерсона. – Мы, взрослые люди, должны сначала оценить самих себя, проанализировать, какие наши действия оказались неверными и что нам нужно сделать по-другому, чтобы этой проблемы не существовало“.
По словам министра, особенно опасны ароматизированные никотиносодержащие изделия, поскольку они привлекают некурящих людей, зачастую несовершеннолетних, попробовать их и приобрести вредную привычку.
„Подобные товары запрещено продавать в эстонских магазинах. Но, несмотря на запрет, как ароматизированные, так и неароматизированные никотиносодержащие изделия доступны в интернет-магазинах, в которых отсутствует возрастной контроль, – сказал министр Пеэп Петерсон. – Власти должны приложить серьезные усилия, чтобы действующие в Эстонии законы действительно работали“.
Какая сигарета вреднее?
По словам тех, кто пробовал курить и то, и другое, электронная сигарета имеет ряд весомых преимуществ – для нее не нужна пепельница, нет грязи и противного запаха. Реклама уверяет, что с помощью электронной сигареты проще бросить курить насовсем. Однако по сравнению с традиционными табачными изделиями э-сигарета уж очень молода – еще не состарился ни один человек, про которого можно было бы сказать, что он курил э-сигарету всю свою жизнь, соответственно, сложно в полной мере оценить ее влияние на здоровье человека.
Анна-Лийс Веэрпалу, старший специалист в области алкоголя и табака Института развития здоровья (TAI), говорит, что если сравнивать электронные сигареты с традиционными, то
известно, что электронные содержат токсичных химических веществ меньше (но все же сотни), чем обычные сигареты (тысячи). С точки зрения уменьшения вреда это важная информация. Но нужно иметь в виду, что если сравнивать курение электронных сигарет с некурением, то это однозначно увеличение вреда.
„Если у человека есть выбор между употреблением или отказом, то в любом случае следует выбирать отказ. Начало курения э-сигарет в детстве или подростковом возрасте может оказать негативное влияние на развитие мозга молодых людей. Кроме того, электронные сигареты могут содержать меньше различных соединений, но их концентрация выше, поэтому вы подвергаетесь большему воздействию химического вещества, и на самом деле вред для здоровья не снижается“, – говорит специалист.
Жидкость для электронных сигарет – это разнообразная химическая смесь, в состав которой помимо никотина входят, например, карбонилы (метанол, ацетон, диацетил и др.), металлы (олово, никель, хром), летучие органические соединения и наночастицы. Называть эту смесь безопасной неправильно, даже если жидкость не содержит никотина. Формальдегид и акролеин в жидкости могут вызвать повреждение ДНК.
Помимо физической зависимости, это еще и зависимость психологическая, то есть курильщики зависимы от самого процесса, не только от никотина. Использование электронных сигарет подпитывает нашу психологическую зависимость, говорит Веэрпалу: „Таким образом, утверждение, что электронные сигареты помогают бросить курить, не имеет под собой доказательной базы и может быть названо ложным, поскольку никотин является природным алкалоидом, вызывающим привыкание. По данным Американской ассоциации легких, 20% подростков регулярно курят электронные сигареты, поэтому возникает вопрос, пытаются ли эти молодые люди бросить курить или это начало пути в зависимость?“
В школу за сигаретами
Для продавцов альтернативных товаров для курения существенную часть целевой аудитории составляют подростки, молодежь и молодые взрослые. Это можно увидеть, например, в их маркетинговых стратегиях, в том, как они для продвижения своей продукции используют рекламу даже в социальных сетях и на платформах, которые в основном используются детьми.
„Мир электронных сигарет велик и обширен, на рынке представлено более 450 различных брендов. Разнообразные вкусы привлекают детей к этим продуктам. Так что проблема – в том, что человек, который никогда не брал в руки сигарету, начинает свой курительный путь с электронной сигареты“, – отмечает Анна-Лийс Веэрпалу.
О том, что среди школьников увлечение вейпом распространяется, как пожар в степи, часто говорят и учителя. TAI собрал данные в исследовании сексуального здоровья молодых людей 2021 года, где возраст испытуемых составлял от 14 до 18 лет, и исследование показало, что электронные сигареты очень популярны среди школьников. 8% курят ежедневно и 29% регулярно курят (или 37% употребляют в той или иной степени), те же цифры для регулярного курения составляют 3% и 14% соответственно. 40% молодых людей употребляли табак или никотиновые изделия в течение последнего месяца. Каждый второй пробовал несколько различных продуктов. Самая распространенная комбинация – обычная сигарета + электронная сигарета + другие табачные изделия (10%). Это показывает, что молодые люди параллельно употребляют различные табачные и никотиновые продукты.
„Одна из проблем с вейпингом, электронными сигаретами и снюсом может заключаться в том, что родители не уверены, вреден продукт или нет. На самом деле это такой же вредный для здоровья продукт, как и сигарета, – подчеркивает Веэрпалу, – и установление ограничений так же важно“.
По словам ученика одной таллиннской школы, пожелавшего сохранить анонимность, электронные сигареты и сопутствующие товары доступны школьникам максимально возможным образом. „По правилам, в школу запрещено приносить много разных вещей, в том числе и сигареты. Но никто никогда не проверяет, что у тебя в рюкзаке, – говорит подросток. – Вейпы курят и мальчики, и девочки, курят обычно в туалете, в кабинках. Кто-нибудь стоит у
дверей на страже и подает сигнал, если приближается учитель. Некоторые курят даже в классе, когда учитель выходит. Электронную сигарету очень легко спрятать, и все знают учеников, которые могут продать „одноразку“, ароматизатор, все что угодно“.
„Связавшись со школами и общаясь с несовершеннолетними, мы выяснили, что это проблема, которая распространяется все больше и больше. У школ есть возможность устанавливать свои собственные правила, например конфисковать электронные сигареты и передавать их родителям, – комментирует капитан полиции Кристель-Лийс Каунисмаа. – На недавнем круглом столе мы внесли свои предложения по изменению закона и, поддерживая другие мероприятия (уведомление родителей, поддержка образовательных учреждений и т. д.), то же самое сделали и другие учреждения-партнеры. Мы исходим из принципов Института развития здоровья для проведения эффективной профилактической деятельности в этом направлении и продолжаем находить наилучшие формы сотрудничества для предотвращения проблемы в сотрудничестве с учреждениями-партнерами. Здесь мы хотели бы сделать большой акцент на примере, возможно, каждому родителю следует задуматься раньше, чем он увидит, как его дети употребляют альтернативную табачную продукцию и электронные сигареты“.
Нарушителей ждет штраф
Ароматизированные э-жидкости запрещено приобретать за пределами Эстонии с 2019 года. „Запрещена трансграничная дистанционная продажа табачных изделий, и устранение нарушений в этой сфере является частью повседневной работы таможни. Электронные сигареты, жидкости для электронных сигарет и сопутствующие товары выявляются на таможне каждый день на основе методологии контроля, разработанной годами и постоянно обновляемой, – сообщила „МК-Эстонии“ пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Керту Лаадога. – Можем подтвердить, что на основании оценки рисков мы дополнительно направили свои инспекционные ресурсы курьерским компаниям для выявления доставки запрещенных товаров в Эстонию“.
С начала осени 2022 года в Эстонии запрещен оборот ароматизированных жидкостей для э-сигарет. Исключением являются жидкости с ароматизаторами табака или ментола. Запрет на продажу касается как самих жидкостей, так и продающихся отдельно ароматизаторов. Однако во многих магазинах на витринах по-прежнему можно увидеть ряды коробочек с ароматизаторами для э-сигарет: вишня, кофе, клубника, кактус, арбуз, персик… Товар в привлекательной упаковке выглядит не более опасным, чем коробка леденцов (в то время как на пачке обычных сигарет предупреждение о вреде для здоровья напечатано крупно и дополнено устрашающими картинками). На вопрос, почему ароматизаторы не убраны из продажи, ведь они запрещены, продавцы уверенно возражают, что это не так.
„MTA не может комментировать, почему магазины не соблюдают закон, но нам известно о существовании таких магазинов, и любые сообщения об этом расследуются“, – подчеркнула Лаадога.
Соответствующее напоминание о вступающем в силу запрете было направлено всем предприятиям, которые занимаются табачной продукцией. В случае нарушения требований у осуществляющего надзор учреждения есть право сделать предписание, начать делопроизводство о проступке и в случае необходимости принудительно взыскать до 3200 евро, говорится на сайте Налогово-таможенного департамента. Покупка в магазине не является нарушением. Оштрафовать могут только продавца, пояснила представитель департамента.
На данный момент основное внимание уделяется электронным сигаретам, внутри которых уже находится смесь заводского производства. В ближайшее время Министерство социальных дел, вероятно, примет новые законодательные акты. Они будут направлены на решение проблемы одноразовых электронных сигарет, которые вызывают обеспокоенность ввиду их потенциальной привлекательности для несовершеннолетних.
Запрет проблем не решит
Э-сигареты покупают подросткам старшие друзья и даже родственники. Бывает, бабушка приходит в вейп-шоп со своим внуком, он пальцем тычет, а бабушка покупает, делятся наблюдениями продавцы специализированных магазинов.
„Тут двоякая ситуация – если оплачивает человек 18+, нет оснований ему отказать. Бывает, что подростки стоят за дверью в ожидании взрослого, кто им купит. Это беда, но запретом эту проблему не решить. Это не проблема магазина, это проблема воспитания, родительского контроля“, – сказал „МК-Эстонии“ Анатолий Саморец, владелец магазина Statos Vaper. Он подчеркивает, что запрет продажи в Эстонии не значит, что запретили по всей Европе. Заказать товар из Латвии или купить с рук в интернете ничего не стоит: „Если мы продажу ограничиваем и лицам младше 18 лет ничего не продаем, то там, в соцсетях, продавцам все равно“.
Саморец считает, что привлекательность электронной сигареты должна быть выше, чем у обычных, и потому не одобряет запрет на продажу ароматических и вкусовых добавок для э-сигарет: „Классическая сигарета – это углекислый газ, дым, который содержит практически всю таблицу Менделеева, а э-сигарета – это пар, из которого организмом усваивается всего 20% от того, что получает человек, когда затягивается дымом. Соответственно, можно сделать вывод, что это менее вредно. Молодежь всегда будет чем-то баловаться. Я в девятом классе курил сигареты, и это стало привычкой на всю жизнь. Но от электронной сигареты, повзрослев и поняв, что тебе это не нужно, уйти намного проще, чем от обычной сигареты. У электронной сигареты есть вариант, когда жидкость в ней не содержит никотина совсем, соответственно, не вырабатывается в организме зависимость от никотина“.
Учитывая экономические сложности в Эстонии, продавцы электронных сигарет не считают, что сейчас хорошее время для запретов: ограничения мешают развитию бизнеса, в бюджет могло бы идти больше налогов, если сравнить с остальной Европой, у нас и так ограничений по э-сигаретам намного больше, чем во многих других европейских странах. „Согласно принципу равного обращения, было бы справедливо обязать производителей э-жидкостей крупнее писать предупреждение, что курение вредно для здоровья, но не запрещать их“, – говорят они.
Надо знать!
На электронные сигареты распространяются абсолютно все те же запреты и нормативы, что и на обычные табачные изделия. Таким образом, курение в числе прочего запрещено: в помещениях и на территории детских учреждений и детских попечительских учреждений; в помещениях и на территории учебных заведений; в торговых залах магазинов; на предприятиях общественного питания, за исключением специальных помещений для курения; в гардеробах и туалетах учреждений; в павильонах общественного транспорта, залах ожидания для пассажиров и пассажирских терминалах; в пешеходных туннелях; в коридорах, подъездах и иных помещениях общего пользования многоквартирных домов, объяснил юрист Данил Липатов из бюро Progressor. Надзор за соблюдением требований закона в местах, где курить запрещено, осуществляет местное самоуправление, то есть городская или волостная управа на своей административной территории. В Таллинне это муниципальная полиция.