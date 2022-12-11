Еврокомиссия выделит Эстонии почти 100 миллионов евро на развитие рыболовства(2)
В пятницу Европейская комиссия утвердила программу Европейского фонда морского рыболовства и аквакультуры (EMKVF) для Эстонии, на основании которой наша страна в ближайшие годы получит из бюджета Евросоюза почти сто миллионов евро. По мнению Министерства сельской жизни, это обеспечивает успешное развитие эстонского рыболовства, пишет rus.err.ee.
Целью программы, составленной на 2021-2027 годы, является реализация целей общей политики рыболовства и Европейского зеленого курса, а общий объем ее финансовых ресурсов составляет 139,1 млн евро, из которых вклад ЕС составляет 97,4 млн евро. Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии.
Из выделенных в рамках программы денег 34% пойдут на развитие устойчивого рыболовства и охрану водных биологических ресурсов, 38% будут инвестированы на поддержку устойчивой аквакультуры, переработку и реализацию продукции рыболовства и аквакультуры, а 22% предназначены для продвижения устойчивой экономики в прибрежных районах.