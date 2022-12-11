Еврокомиссия выделит Эстонии почти 100 миллионов евро на развитие рыболовства

В пятницу Европейская комиссия утвердила программу Европейского фонда морского рыболовства и аквакультуры (EMKVF) для Эстонии, на основании которой наша страна в ближайшие годы получит из бюджета Евросоюза почти сто миллионов евро. По мнению Министерства сельской жизни, это обеспечивает успешное развитие эстонского рыболовства, пишет rus.err.ee.