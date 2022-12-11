На Сааремаа привезут воду и установят туалеты без канализации в деревнях, где нет электричества
Отключение электричества из-за сильного снегопада на Сааремаа привело к тому, что многоквартирные дома во многих частях острова остались без водоснабжения и канализации, и волостная управа уже планирует перенести в Сымера резервуар для воды и туалеты без канализации, сказал волостной старейшина Сааремаа Микк Туйск, пишет rus.err.ee.
„У нас проблемы как с водоснабжением, так и канализацией, да что там скрывать, с отоплением многоквартирных домов, мы уже не можем обеспечить водой некоторые районы, - сказал Туйск в интервью радионовостям ERR в воскресенье. - Мы уже доставляем и воду, и туалеты без канализации в наиболее пострадавшие места, например, в Сымера, и планируем делать это и для других районов“, - добавил он.
Туйск сообщил, что на Сааремаа компания Elektrilevi пообещала в ближайшее время устранить аварии в 2100 местах, а остальные неполадки, возможно, исправят к вечеру.
Что касается мобильной связи, то компания Telia смогла восстановить свою сеть, но у Elisa и Tele2 пока есть проблемы, отметил Туйск.