На Сааремаа привезут воду и установят туалеты без канализации в деревнях, где нет электричества

„У нас проблемы как с водоснабжением, так и канализацией, да что там скрывать, с отоплением многоквартирных домов, мы уже не можем обеспечить водой некоторые районы, - сказал Туйск в интервью радионовостям ERR в воскресенье. - Мы уже доставляем и воду, и туалеты без канализации в наиболее пострадавшие места, например, в Сымера, и планируем делать это и для других районов“, - добавил он.