За этот год произошло 11 пожаров из-за неосторожного обращения со свечами: несчастный случай в Пылвамаа напомнил об опасности живого огня в доме

Также необходимо следить, чтобы рядом со свечой не было воспламеняющихся материалов. В рождественский период популярны композиции и венки из хвойных деревьев и других воспламеняющихся материалов. „Рядом с ними зажигать свечи не стоит“, – подчеркнула Тяхе.

Свеча обязательно должна стоять в подсвечнике или на основании из негорючего материала. Для этого хорошо подходит подставка, например, из стекла, камня или металла. Подсвечники из дерева, пластмассы и других горючих материалов опасны, так как при неудачном стечении обстоятельств они могут загореться.

„И все же многие несчастные случаи можно предотвратить“, – отметила она. При использовании свечей и другого живого огня надо быть осторожным и внимательным, ведь с огнем шутки плохи. „Если соблюдать осторожность, зажигая свечи, и не оставлять огонь без присмотра, причин для излишнего волнения не будет“, – добавила она.

В прошлом году в Эстонии произошел в общей сложности 21 случай, связанный с неосторожным использованием свечей: из них 17 – пожары, в четырех случаях возникла угроза пожара. В результате одного несчастного случая погиб человек.

А теперь – о причинах. Как сообщил Спасательный департамент, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное использование свечи . К сожалению, в этом нет ничего нового, особенно сейчас, в предпраздничный период. В этом году произошло уже 14 случаев, связанных с неосторожным использованием свечей: из них в 11 случаях возникли пожар ы, в четырех из них погибли в общей сложности пять человек.

Когда в воскресенье вечером спасатели прибыли к горящему дому на улице Мяэ в деревне Кроотузе, из окна гостиной выбивалось пламя. Жильцы дома, самостоятельно выбравшиеся из огненной ловушки, получили незначительные травмы, скорая помощь доставила их в больницу. Дом уцелел, однако огонь уничтожил одну комнату, другие помещения были сильно повреждены.

Также стоит помнить, что живой огонь, в том числе горящую свечу, ни на секунду нельзя оставлять без присмотра. Очень внимательными должны быть и те, у кого дома есть маленькие дети: свеча может привлечь внимание малыша и пробудить желание познакомиться с ней поближе. „Поэтому надо следить, чтобы ребенок не оставался рядом со свечой один и чтобы у него не было возможности случайно опрокинуть свечу“, – сказала Тяхе. Если у вас дома есть четвероногий друг, следите за тем, чтобы и он не подобрался к свече.

Свеча – не единственная возможная причина несчастного случая

Пожар может возникнуть не только из-за живого огня, и в праздничный период надо следить еще кое за чем. Речь идет о рождественской иллюминации.

„Если, например, электрическая сеть перегружена или в рождественской гирлянде есть дефект, существует риск возникновения пожара. Часто кажется простым решением подключить гирлянду к сети при помощи удлинителя: вставляешь вилку в розетку – и можно одновременно подвести ток к гирлянде и другим приборам, однако надо осознавать сопутствующие риски. Удлинитель все же предназначен для временного использования, обычно в домашних хозяйствах используются удлинители, которые можно нагрузить максимальной мощностью 3 кВт. Если подключить слишком много мощных приборов, может возникнуть опасность перегрузки. Перед использованием удлинителя его надо как следует размотать, в противном случае возникнет эффект трансформатора. Это означает, что ток, проходя по смотанному проводу, перегреет его, и провод может загореться“, – объяснил руководитель подразделения по работе с частными клиентами G4S Тармо Пярьяла.

Одна лишь рождественская гирлянда, вероятно, не перегрузит удлинитель, однако перегрузка возможна, если к удлинителю подключены и другие устройства, потребляющие электричество. Поэтому с удлинителями всегда следует быть осторожными: надо следить, чтобы они были исправны, и убедиться, что удлинитель не поврежден, не расплавился и так далее.

Перед использованием стоит проверить и состояние гирлянды: обычно достаточно просто осмотреть провода и проверить, в порядке ли они. Если вы обнаружите, что провод раскрошился, немного подплавился или поврежден каким-либо другим образом, использовать гирлянду больше нельзя. Спасательный департамент рекомендует выключать всю подключенную к электросети рождественскую иллюминацию, уходя из дома. Если гирлянда работает от батареек, ее выключать не нужно.

Если вы хотите чувствовать себя в рождественский период в безопасности, не забудьте проверить, исправно ли работает ваш датчик дыма и угарного газа. А если у вас его еще нет, то обязательно стоит таковым обзавестись.