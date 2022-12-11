Юрист: до выхода на работу человек должен понять все условия трудового договора

Ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев поясняет, что для выполнения работы могут заключаться договоры различных видов, например, трудовой договор, договор подряда или договор поручения.

„Различать их необходимо, поскольку им сопутствует применение разных прав и обязанностей: хотя договор поручения и договор подряда предоставляют работнику большую самостоятельность, уровень защиты и доступ к льготам в их случае меньше, чем при работе по трудовому договору“, - пояснил Логачев.

В середине декабря вступают в силу принятые к Закону о трудовом договоре поправки, позволяющие неограниченно заключать срочные трудовые договоры на срок до восьми дней в течение шести месяцев, однако при этом необходимо учитывать, что срочный трудовой договор, заключенный по истечении шестимесячного периода, становится бессрочным.

Образец трудового договора на эстонском, английском и русском языках можно найти здесь (а на украинском языке здесь).