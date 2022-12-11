Роберта Метсола: на рынке наблюдается дефицит генераторов, но в городах они все еще есть. Давайте отправим их в Украину!

Вынужденный отступить с поля боя, Кремль направил свою военную машину против гражданского населения. Путин бросил силы на то, чтобы лишить их основных потребностей, таких как вода, электричество и отопление. Это тактика истощения. Такие действия бесчеловечны, нарушают все нормы международного и гуманитарного права и равносильны военному преступлению.

Более половины электросетей Украины были повреждены или разрушены в результате постоянных атак России, в результате чего миллионы украинцев остались без электричества. Атаки происходят быстрее, чем аварийные службы Украины успевают восстанавливать электроснабжение.

Именно поэтому Европейский парламент в партнерстве с Eurocities, сетью из более чем 200 крупнейших городов Европы, решил пожертвовать генераторы, трансформаторы и запасные части для электросетей, чтобы помочь украинцам пережить предстоящую суровую зиму.



Кампания „Генераторы надежды“ (Lootuse generaatorid) - это очень практичный и конкретный способ обеспечить электричеством и чистой питьевой водой людей, живущих в условиях непрекращающихся атак. Это возможность обеспечить выполнение повседневных услуг, которые мы считаем само собой разумеющимися. Наши пожертвованные генераторы помогут обеспечить работу важнейших объектов в Украине, таких как больницы, школы, водопроводные сети, центры гуманитарной помощи, убежища и мачты мобильной связи.

Именно поэтому я призываю все европейские города и регионы присоединиться к кампании по сбору и передаче генераторов Украине.

Есть и другие пути

Идея проста и практична и может быть быстро реализована. На рынке наблюдается дефицит генераторов, и страны уже пожертвовали все, что могли. Но у городов и регионов Европы все еще есть неиспользованные резервы. В рамках данной кампании, национальные агентства по защите населения собирают генераторы, которые будут быстро доставлены в один из трех центров сбора ЕС. Затем Украина сможет определить, поставки в какие регионы наиболее остро необходимы, и доставить их в конечный пункт назначения.