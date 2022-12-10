На тропе здоровья болота Ыйсмяэ проложена лыжная трасса

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова выпавший в последние дни снег дал возможность впервые в этом году проложить на тропе здоровья болота Ыйсмяэ лыжную трассу. „Настоящая зимняя погода и проложенная лыжная трасса, протяженностью два километра ждёт на болоте Ыйсмяэ всех любителей лыж“, - сказал старейшина.

Классическая лыжная трасса проходит по краю троны, просим использовать ее по назначению, для прогулок просим воспользоваться другой стороной тропы, а середину оставить для катания на лыжах в свободном стиле. Тропа достаточно широкая, чтобы на ней поместились как лыжники, так и просто любители активного досуга.

Лыжную трассу на тропе здоровья болота Ыйсмяэ обслуживает Таллиннский департамент культуры и спорта в сотрудничестве с целевым учреждением „Эстонские тропы здоровья“. Болото Ыйсмяэ находится между Вабаыхумуузеуми теэ и Раннамыйза теэ. По обеим сторонам тропы здоровья находятся парковка.