Завтра в Пыхья-Таллинне состоится большая рождественская ярмарка
В воскресенье, 11 декабря, в прибрежном парке на Штромке состоится большая рождественская ярмарка, а также будет открыт рождественский городок.
„В это воскресенье отмечаем в парке на Штромке третий Адвент. С 10 до 16 часов будет открыта большая рождественская ярмарка, где свои товары предложат около 70 продавцов. На ярмарке можно будет закупить на зиму картофель, мед, лук, грибы, клюкву, чеснок. Также будут предложены хуторские и рыбные продукты, одежда и игрушки. Конечно, на ярмарке можно будет найти и идеи для подарков“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
„В 15 часов откроем рождественский городок, где будут бесплатные детские представления, игры, катание на лошадиной повозке и карусели. Порадовать детей зайдет и Дед Мороз“, — добавила старейшина.
В следующий раз Пыхья-Таллиннский Рождественский городок будет открыт 18 декабря с 15 до 19 часов в парке на Штромке.
Программа:
11 декабря: 10.00-16.00 Большая Рождественская ярмарка и 15.00-19.00 Рождественский городок на Штромке
18 декабря: 15.00-19.00 Рождественский городок на Штромке
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Пыхья-Таллиннский Рождественский городок на Facebook