Новости Эстонии
10.12.2022, 16:57

Завтра в Пыхья-Таллинне состоится большая рождественская ярмарка

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В воскресенье, 11 декабря, в прибрежном парке на Штромке состоится большая рождественская ярмарка, а также будет открыт рождественский городок.

„В это воскресенье отмечаем в парке на Штромке третий Адвент. С 10 до 16 часов будет открыта большая рождественская ярмарка, где свои товары предложат около 70 продавцов. На ярмарке можно будет закупить на зиму картофель, мед, лук, грибы, клюкву, чеснок. Также будут предложены хуторские и рыбные продукты, одежда и игрушки. Конечно, на ярмарке можно будет найти и идеи для подарков“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

„В 15 часов откроем рождественский городок, где будут бесплатные детские представления, игры, катание на лошадиной повозке и карусели. Порадовать детей зайдет и Дед Мороз“, — добавила старейшина.

В следующий раз Пыхья-Таллиннский Рождественский городок будет открыт 18 декабря с 15 до 19 часов в парке на Штромке.

Программа:

11 декабря: 10.00-16.00 Большая Рождественская ярмарка и 15.00-19.00 Рождественский городок на Штромке

18 декабря: 15.00-19.00 Рождественский городок на Штромке

Большая Пыхья-Таллиннская Рождественская ярмарка на Facebook

Пыхья-Таллиннский Рождественский городок на Facebook

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии