Завтра в Пыхья-Таллинне состоится большая рождественская ярмарка

„В это воскресенье отмечаем в парке на Штромке третий Адвент. С 10 до 16 часов будет открыта большая рождественская ярмарка, где свои товары предложат около 70 продавцов. На ярмарке можно будет закупить на зиму картофель, мед, лук, грибы, клюкву, чеснок. Также будут предложены хуторские и рыбные продукты, одежда и игрушки. Конечно, на ярмарке можно будет найти и идеи для подарков“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.