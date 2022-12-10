На Сааремаа тысячи домохозяйств остались без электричества(3)
Ночью на Сааремаа прошел сильный снегопад. Высота снежного покрова местами составила 30 см, а в Мустьяла, на северной части острова, выпало около 40 см снега. По состоянию на сегодняшнее утро у 4500 домохозяйств острова нет электричества.
По словам старейшины Сааремаа Микка Туйска, самые плохие условия сейчас на севере и западе острова. "Что хорошо, так это то, что сейчас утро выходного дня“, — сказал Туйск. Он также добавил, что на уборку дорог брошена вся имеющаяся в распоряжении уезда Сааремаа снегоуборочная техника.
Из-за ледяного дождя и большого количества снега ветки деревьев становятся тяжелыми, они ломаются и приводят к многочисленным поломкам, сообщает Elektrilevi. Большое количество потребителей, оставшихся без электричества, связано с тем, что имеются неисправности на линиях, питающих подстанции в этом зонах.
По словам руководителя подразделения диспетчерского центра Elektrilevi Харди Пуусеппа, аварийные бригады работают в увеличенном составе, чтобы как можно скорее устранить неисправности и восстанавливать подачу электроэнергии потребителям.