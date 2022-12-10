На Сааремаа тысячи домохозяйств остались без электричества

По словам старейшины Сааремаа Микка Туйска, самые плохие условия сейчас на севере и западе острова. "Что хорошо, так это то, что сейчас утро выходного дня“, — сказал Туйск. Он также добавил, что на уборку дорог брошена вся имеющаяся в распоряжении уезда Сааремаа снегоуборочная техника.