10.12.2022, 11:41
На Кихну на 95-ом году жизни скончалась легендарная народная певица Вирве
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 10 декабря, в возрасте 94 лет умерла известная народная певица с острова Кихну Вирве Кёстер.
Новость о кончине всеобщей любимицы опубликовала на своей странице в Facebook внучка Вирве Реэна Лаос. "Сообщаем, что сегодня утром скончалась наша дорогая бабушка“, — написала Рина.
Рядом с Вирве до последнего находились ее сын Ээди и внучка Райна.
В следующем году планировалось с размахом отметить 95-летие легендарной народной певицы.