На Кихну на 95-ом году жизни скончалась легендарная народная певица Вирве

Новость о кончине всеобщей любимицы опубликовала на своей странице в Facebook внучка Вирве Реэна Лаос. "Сообщаем, что сегодня утром скончалась наша дорогая бабушка“, — написала Рина.

Рядом с Вирве до последнего находились ее сын Ээди и внучка Райна.

В следующем году планировалось с размахом отметить 95-летие легендарной народной певицы.