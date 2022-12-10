Новости Эстонии
10.12.2022, 11:41

На Кихну на 95-ом году жизни скончалась легендарная народная певица Вирве

 
Kihnu Virve
Kihnu Virve
ФОТО: Meeli-Kyttim | Delfi Meedia

Сегодня, 10 декабря, в возрасте 94 лет умерла известная народная певица с острова Кихну Вирве Кёстер.

Новость о кончине всеобщей любимицы опубликовала на своей странице в Facebook внучка Вирве Реэна Лаос. "Сообщаем, что сегодня утром скончалась наша дорогая бабушка“, — написала Рина.

Рядом с Вирве до последнего находились ее сын Ээди и внучка Райна.

В следующем году планировалось с размахом отметить 95-летие легендарной народной певицы.

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