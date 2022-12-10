При нехватке электроэнергии первыми будут отключать жилые дома, первоначально на два часа

Если не будет возможности снизить потребление электричества в часы пик, может возникнуть ситуация, требующая региональных отключений электроэнергии на несколько часов. Чего ждать в этом случае? На важные вопросы разъяснения изданию Maaleht дали руководитель отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер и председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.