Экономика
10.12.2022, 11:10

При нехватке электроэнергии первыми будут отключать жилые дома, первоначально на два часа

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Erinevad elektrigeneraatorid, AirCom
Erinevad elektrigeneraatorid, AirCom
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Если не будет возможности снизить потребление электричества в часы пик, может возникнуть ситуация, требующая региональных отключений электроэнергии на несколько часов. Чего ждать в этом случае? На важные вопросы разъяснения изданию Maaleht дали руководитель отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер и председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Кто решает, когда происходит отключение?

Основанием для принятия решения об отключении является возникновение дефицита, если главный сетевой оператор Elering предвидит это в течение 24 часов и предоставляет информацию об этом распределительному сетевому оператору Elektrilevi. Прежде чем дать добро на сокращение подачи электроэнергии, Elering должен реализовать все возможные альтернативные меры, важнейшей из которых является привлечение дополнительных мощностей. Основанием для ограничения подачи электроэнергии является Закон о рынке электроэнергии.

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