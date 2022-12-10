ФОТО | За ночь выпало 30 см снега: на Сааремаа ввели особый режим обслуживания дорог

По данным Департамента транспорта, сегодня ночью снегопад был очень интенсивный - 8 см в час. За ночь выпало более 30 см снега. Местами под тяжестью выпавшего снега оказались сломаны деревья.

Сильный снегопад начался в пятницу вечером в западной части Сааремаа, а к утру субботы распространился по всему острову. По прогнозам, снегопад начнет стихать в 9:00, но незначительные осадки продолжатся в течение всего дня.

На уборку дорог брошена вся имеющаяся в распоряжении уезда Сааремаа снегоуборочная техника, но некоторые государственные дороги стали непроходимыми или движение по ним сильно затруднено, так как невозможно на данный момент обслуживать их на требуемом уровне.

Местным жителям рекомендуется без крайней необходимости не пользоваться дорогами государственного значения.

Департамент транспорта призывает местных жителей без крайней необходимости не пользоваться дорогами государственного значения. Водителей большегрузных машин просят по возможности дождаться улучшения погоды на стоянках.

Уборке снега на дорогах также мешают упавшие под тяжестью снега деревья. Предполагается, что дороги станут вновь пригодны для движения транспорта к 23:00 вечера субботы, когда снегопад прекратится. До этого же времени на государственных дорогах Сааремаа из-за неблагоприятных погодных условий действует особый режим обслуживания.

Для получения информации о дорожных условиях можно позвонить по номеру 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях движения можно найти на сайте http://tarktee.ee.