Кинофестиваль PÖFF вернул зрителей в кинотеатры

Количество посещений значительно превышает результат 2020 и 2021 годов и сопоставимо с 2018-м, когда PÖFF посетили почти 80 000 раз.



По словам директора PÖFF Тийны Локк, результат превзошел ожидания, поскольку из-за двух лет коронавируса и сопутствующих кризисов стало крайне сложно прогнозировать поведение зрителя, и были опасения, что часть аудитории будет потеряна.



„Но случилось чудо. Зрители вернулись, и не только зрители! Если изначально мы думали, что в Таллинн приедет в лучшем случае 1200 иностранных гостей, то на самом деле это было цунами – 2000 гостей, больше, чем когда-либо прежде. Было видно, насколько люди хотят общаться и как они рады тому, что мы предоставили им такую возможность“, — сказала Локк.



На большой резонанс фестиваля указывает и медиаохват: более 7500 статей о PÖFF уже появилось в изданиях 71 страны, включая самые густонаселенные страны мира, такие как Китай, Индия, США, Индонезия и Бразилия. Согласно данным международной компании по медиамониторингу Meltwater, потенциальная аудитория в СМИ достигает 14 млрд контактов.



Окончательные результаты выяснятся к концу года.



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