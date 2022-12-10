Кинофестиваль PÖFF вернул зрителей в кинотеатры
78 825 посещений, 2000 иностранных гостей, более 7500 статей в 71 стране и 14 миллиардов потенциальных медиаконтактов – таковы показатели кинофестиваля „Темные ночи“ в этом году.
Количество посещений значительно превышает результат 2020 и 2021 годов и сопоставимо с 2018-м, когда PÖFF посетили почти 80 000 раз.
По словам директора PÖFF Тийны Локк, результат превзошел ожидания, поскольку из-за двух лет коронавируса и сопутствующих кризисов стало крайне сложно прогнозировать поведение зрителя, и были опасения, что часть аудитории будет потеряна.
„Но случилось чудо. Зрители вернулись, и не только зрители! Если изначально мы думали, что в Таллинн приедет в лучшем случае 1200 иностранных гостей, то на самом деле это было цунами – 2000 гостей, больше, чем когда-либо прежде. Было видно, насколько люди хотят общаться и как они рады тому, что мы предоставили им такую возможность“, — сказала Локк.
На большой резонанс фестиваля указывает и медиаохват: более 7500 статей о PÖFF уже появилось в изданиях 71 страны, включая самые густонаселенные страны мира, такие как Китай, Индия, США, Индонезия и Бразилия. Согласно данным международной компании по медиамониторингу Meltwater, потенциальная аудитория в СМИ достигает 14 млрд контактов.
Окончательные результаты выяснятся к концу года.
Больше цифр и фактов о 26-м PÖFF:
551 фильм
132 мировые и международные премьеры
75 стран
838 сеансов
475 волонтеров
самый популярный фильм „Мой сосед Адольф“
До конца этого года фильмы-лауреаты фестиваля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре PÖFF.
PÖFF представляют Elisa, Nordic Hotel Forum и Toyota.
Крупными спонсорами фестиваля выступили Cramo, Postimees, National Geographic и Forus Taxi, и спонсорами — Reval Cafe, Solaris, Агентство по окружающей среде, Europark, Lux Charter и DHL.
PÖFF благодарит Министерство культуры, Капитал культуры Эстонии, EAS, Эстонский институт кино, Европейскую комиссию, Европейский фонд регионального развития, Агентство по окружающей среде, Таллиннскую городскую управу, Таллиннский департамент культуры и спорта, Visit Estonia, Visit Tallinn, Media - Europe Loves Cinema, Министерство образования и науки, Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство социальных дел, Эстонский олимпийский комитет, Тартускую городскую управу, Культурную столицу Европы – 2024 Тарту, Институт по правам человека, Фонд интеграции, Эстонское научное агентство, Нарвскую городскую управу, Кохтла-Ярвескую городскую управу.
Мы также благодарим медиапартнеров: ERR, ETV2, FilmZone, Kuku Raadio, Meedius, Cineuropa, Screen International, Dirty Movies, Caligari, Enmedia Public Relations, Ruum:um – и партнеров по сотрудничеству: Apollo Kino, Kino Artis, Tartu Elektriteater, а также всех других спонсоров и помощников.
Следующий кинофестиваль „Темные ночи“ пройдет с 3 по 19 ноября 2023 года.
Кинофестиваль „Темные ночи“, основанный в 1997 году, с 2014 года входит в число 15 фестивалей категории „А“ в мире, признанных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров.