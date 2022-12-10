КАРТА | В Мустамяэ начинается уборка снега по графику

„Поскольку припаркованные автомобили затрудняют уборку снега, то на время снегоуборочных работ, указанных в графике, водители должны будут отогнать свои автомобили в другое место, чтобы уборочная техника могла эффективно выполнять свою работу. Если автовладельцы не воспримут эту просьбу серьезно и не отгонят свои машины на время уборки снега, их двор будет убран лишь частично или — если трактор не сможет проехать — совсем не будет убран от снега; работы по уборке займут больше времени, чем планировалось; и техника не сможет вовремя приступить к уборке следующих объектов“, -напоминает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. „Соблюдение графика уборки снега во многом зависит от сотрудничества всех нас.“