Новости Эстонии
10.12.2022, 08:30

КАРТА | В Мустамяэ начинается уборка снега по графику

 
Lumekoristus Mustamäe hoovides
Lumekoristus Mustamäe hoovides
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Из-за обилия выпавшего снега в понедельник, 12 декабря, на парковках и подъездных дорогах во внутренних кварталах Мустамяэ начнётся уборка снега по графику.

Управа Мустамяэ заблаговременно составляет графики уборки и рассылает их квартирным товариществам, а также публикует на вебсайте управы tallinn.ee/mustamae и на страничке Мустамяэ в Фейсбуке www.facebook.com/MustamaeLinnaosa. Сейчас уже известны графики уборки снега на 12-20.12.2022.

„Поскольку припаркованные автомобили затрудняют уборку снега, то на время снегоуборочных работ, указанных в графике, водители должны будут отогнать свои автомобили в другое место, чтобы уборочная техника могла эффективно выполнять свою работу. Если автовладельцы не воспримут эту просьбу серьезно и не отгонят свои машины на время уборки снега, их двор будет убран лишь частично или — если трактор не сможет проехать — совсем не будет убран от снега; работы по уборке займут больше времени, чем планировалось; и техника не сможет вовремя приступить к уборке следующих объектов“, -напоминает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. „Соблюдение графика уборки снега во многом зависит от сотрудничества всех нас.“


Управа Мустамяэ также напоминает частным домовладельцам об их обязанностях по уборке снега. В Мустамяэ целый ряд парковок и дорог находится в частной собственности (как правило, квартирных товариществ), и ещё целый ряд парковок взят квартирными товариществами в аренду у города для самостоятельной организации парковки. В таких случаях квартирные товарищества также организуют и уборку снега на этих территориях.

Прилагаем список и карту домов в Мустамяэ, в которых за уборку снега отвечают квартирные товарищества:

  • H. Tammsaare tee 129, 69, 74, 83

  • Akadeemia tee 2, 4

  • E. Vilde tee 52, 56, 60, 65, 66, 68, 70, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 100, 102, 105, 107, 109, 112, 123, 121b

  • Ehitajate tee 25a, 40, 42, 44, 46, 51A, 66

  • J. Sütiste tee 5, 8, 16, 22, 24, 26, 34, 35, 37, 45

  • Kadaka tee 161, 163

  • Keskuse tn 4a, 6, 14, 20

  • Mustamäe tee 84, 86, 96, 100, 102, 106, 122, 128, 139, 143, 147, 149a, 175, 185, 185a, 193, 199

  • Retke tee 6, 8, 10, 12, 14, 22, 26

  • Sõpruse pst 169, 173, 190, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 214, 228, 229/231, 232, 236, 238, 242, 245, 246, 253, 255, 257, 259

  • Kuklase tn 2, 6, 10, 12

  • Sääse tn 5, 13

  • Siili 7/9, 10, 18, 25

  • Tildri tn 17, 21

  • Vaablase tn 1

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