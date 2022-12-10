КАРТА | В Мустамяэ начинается уборка снега по графику
Из-за обилия выпавшего снега в понедельник, 12 декабря, на парковках и подъездных дорогах во внутренних кварталах Мустамяэ начнётся уборка снега по графику.
Управа Мустамяэ заблаговременно составляет графики уборки и рассылает их квартирным товариществам, а также публикует на вебсайте управы tallinn.ee/mustamae и на страничке Мустамяэ в Фейсбуке www.facebook.com/MustamaeLinnaosa. Сейчас уже известны графики уборки снега на 12-20.12.2022.
„Поскольку припаркованные автомобили затрудняют уборку снега, то на время снегоуборочных работ, указанных в графике, водители должны будут отогнать свои автомобили в другое место, чтобы уборочная техника могла эффективно выполнять свою работу. Если автовладельцы не воспримут эту просьбу серьезно и не отгонят свои машины на время уборки снега, их двор будет убран лишь частично или — если трактор не сможет проехать — совсем не будет убран от снега; работы по уборке займут больше времени, чем планировалось; и техника не сможет вовремя приступить к уборке следующих объектов“, -напоминает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. „Соблюдение графика уборки снега во многом зависит от сотрудничества всех нас.“
Управа Мустамяэ также напоминает частным домовладельцам об их обязанностях по уборке снега. В Мустамяэ целый ряд парковок и дорог находится в частной собственности (как правило, квартирных товариществ), и ещё целый ряд парковок взят квартирными товариществами в аренду у города для самостоятельной организации парковки. В таких случаях квартирные товарищества также организуют и уборку снега на этих территориях.
Прилагаем список и карту домов в Мустамяэ, в которых за уборку снега отвечают квартирные товарищества:
H. Tammsaare tee 129, 69, 74, 83
Akadeemia tee 2, 4
E. Vilde tee 52, 56, 60, 65, 66, 68, 70, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 100, 102, 105, 107, 109, 112, 123, 121b
Ehitajate tee 25a, 40, 42, 44, 46, 51A, 66
J. Sütiste tee 5, 8, 16, 22, 24, 26, 34, 35, 37, 45
Kadaka tee 161, 163
Keskuse tn 4a, 6, 14, 20
Mustamäe tee 84, 86, 96, 100, 102, 106, 122, 128, 139, 143, 147, 149a, 175, 185, 185a, 193, 199
Retke tee 6, 8, 10, 12, 14, 22, 26
Sõpruse pst 169, 173, 190, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 214, 228, 229/231, 232, 236, 238, 242, 245, 246, 253, 255, 257, 259
Kuklase tn 2, 6, 10, 12
Sääse tn 5, 13
Siili 7/9, 10, 18, 25
Tildri tn 17, 21
Vaablase tn 1