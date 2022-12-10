Сегодня дети могут посетить зоопарк бесплатно!

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, город хочет поддержать семьи в условиях нынешней экономической ситуации и на фоне общего подорожания жизни, предложив детям возможность бесплатно посетить зоопарк.

„В ноябре мы провели первый бесплатный день для детей и молодежи, и горожане тепло встретили такую возможность. Мы решили сохранить эту практику до весны. В дальнейшем дети по-прежнему смогут бесплатно посещать зоопарк в День защиты детей и в день рождения зоопарка“, - отметил Свет.

В этом зимнем сезоне дети и подростки до 19 лет смогут бесплатно посещать зоопарк каждую вторую субботу месяца: 10 декабря, 14 января, 11 февраля, 11 марта и 8 апреля. Во время летнего сезона дети по-прежнему смогут бесплатно посещать зоопарк в День защиты детей и в день рождения зоопарка. Для участия в мероприятиях, которые проходят в день бесплатного посещения, дополнительные билеты приобретать не нужно. Для дошкольников посещение зоопарка бесплатно каждый день. Для всех остальных посетителей и участников мероприятий действует обычный прейскурант.

По словам директора Таллиннского зоопарка Тийта Марана, в прошлый день бесплатного посещения, 12 ноября, число посетителей резко возросло – зоопарк посетили почти 2 000 человек, из них более 900 - дети и молодежь, для которых вход был бесплатным.

„Первый день бесплатного посещения действительно привлек в зоопарк множество людей. Если в ноябре это был прекрасный солнечный день, то в этот раз мы ожидаем хорошей зимней погоды. Тем не менее, зоопарк – это прекрасные впечатления в любое время года, поэтому непременно стоит посещать зоопарк и зимой“, - сказал Маран.

Зоопарк открыт ежедневно. До февраля вход и кассы открыты с 9 до 15.30, детский зоопарк - с 10 до 17 часов. Внутренние экспозиции работают с 10 до 16, а зоопарк с 9 до 17. По понедельникам внутренние экспозиции закрыты.

В Таллиннском зоопарке насчитывается около 250 видов животных, он является домом почти для 8000 животных. Зоопарк участвует почти в 60 международных программах, направленных на увеличение численности находящихся под угрозой исчезновения видов. Также зоопарк участвует в проектах по защите видов в природе. Зоопарк – одно из ведущих учреждений, занимающихся экопросвещением, активно участвуя в научных исследованиях в области охраны видов.