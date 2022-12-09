Каллас: Шольц подтвердил, что никаких договоренностей с Россией за нашей спиной не будет

Олаф Шольц совсем недавно заметил, что Европа должна вернуться к своему довоенному „мирному порядку“ с Россией и решить „все вопросы общей безопасности“ после войны в Украине, если президент России Владимир Путин готов отказаться от агрессии против соседей.

Подобные высказывания, вкупе с сомнительными заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, в последнее время заставили насторожиться представителей восточного крыла НАТО.

Россия хочет получить договоренности с западными странами, но сама Россия не намерена их соблюдать. Кая Каллас

„Я спросила то же самое: что это вообще значит? И не означает ли это каких-то соглашений, которые имеют важное значение для нас?“, - описала Каллас сегодняшний разговор.

„Приведу пример: если кажется очень простым соглашением, вроде договора о контроле над вооружениями, что не должно быть определенных средств непосредственно у российской границы - например, в 100 километрах от границы - то это значит значительное ухудшение нашей защиты“, — объяснила Каллас. „Я подчеркиваю, что желание России состоит в том, чтобы добиться договоренностей от западных союзников, но сама Россия не намерена их придерживаться. Они знают, что на Западе ценят соблюдение договоренностей. Канцлер Союза подтвердил, что такие соглашения не будут заключены за нашей спиной. Он понимает, что это ослабит нашу защиту“.

К чему пришел сегодняшний разговор на тему помощи Украине?

По словам Каллас, дискуссия шла о разных системах вооружений: представление о том, что Россия будет ослаблена из-за войны или что она израсходует свои резервы, недействительно, поэтому Западу необходимо стимулировать военную промышленность и производить больше оружия, которое можно в числе прочего и передавать Украине.

Помимо войны обсуждались и другие темы.