ФОТО | (Не)боевое крещение: марш-бросок на полсотни километров сквозь метель

Военнослужащие срочной службы испытали себя на прочность, пройдя путь через вьюгу в условиях обжигающего мороза, рассказал ответственный за организацию похода офицер лейтенант Герт Урб. „Им пришлось хорошенько постараться, чтобы не выбиться из графика, поскольку впервые им предстояло преодолеть такую дистанцию в ночное время. Уверен, что этот марш-бросок помог солдатам поверить в себя, закалил дисциплину и волю“, – добавил он.

Двухдневный поход на 50 километров поставил точку в семинедельном курсе младших унтер-офицеров. Дистанция была разбита на шесть отрезков и на каждом промежуточном пункте солдаты выполняли различные задания, например, эвакуировали раненого на только что собранных из под ручных средств носилках.

„Марш был непростым, мороз и метель внесли свою лепту. Но в этот раз я лучше упаковал снаряжение и поэтому дистанция далась мне проще. В итоге я получил заряд мотивации“, – отметил участник похода Аймар Сакала.

Солдатам, которые успешно окончили курс младших унтер-офицеров, присвоили звания младших сержантов. Они продолжат службу в качестве командиров. Лучшие из них смогут пройти курс офицеров резерва в Академии Сил обороны.

2-я пехотная бригада отвечает за защиту южной части Эстонии. В мирное время в ее состав входят Куперьяновский пехотный и тыловой батальоны, а также рота штаба и связи. В случае оглашения военного положения бригада будет доукомплектована резервными подразделениями.