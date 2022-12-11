Новости Эстонии
11.12.2022, 19:40

Бельгия vs Эстония: где выше цены на продукты?

 
Анна Тамм
ФОТО: Автор коллажа: Нина Брянцева

Редакция RusDelfi побывала в Брюсселе и сделала обзор местных цен на продукты, сравнив их с эстонскими. Главное, что мы выяснили: цены на продукты в Эстонии не сильно отличаются от бельгийских, а вот зарплаты - очень сильно.

Все мы привыкли к тому, что в странах с высокими зарплатами и, соответственно, уровнем жизни, цены выше, чем в странах, где заработная плата в среднем ниже. Вряд ли кого-то удивит тот факт, что на сумму, которую можно было потратить на ужин на двоих в Турции или Египте, вы едва ли останетесь сыты в Финляндии или Швеции. Тем не менее, такое правило работает не во всех случаях.

Мы решили сравнить цены на продукты в Эстонии и Бельгии - стране, где уровень зарплат в разы выше, чтобы оценить, насколько адекватным остается ценообразование в Эстонии.

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