Бельгия vs Эстония: где выше цены на продукты?

Все мы привыкли к тому, что в странах с высокими зарплатами и, соответственно, уровнем жизни, цены выше, чем в странах, где заработная плата в среднем ниже. Вряд ли кого-то удивит тот факт, что на сумму, которую можно было потратить на ужин на двоих в Турции или Египте, вы едва ли останетесь сыты в Финляндии или Швеции. Тем не менее, такое правило работает не во всех случаях.