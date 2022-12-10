Operail продал вагонный парк, находящийся в Украине(1)
Принадлежащее эстонскому государству железнодорожное предприятие Operail продало находящиеся в Украине вагоны, предназначенные для сдачи в аренду. В конкурсе приняло участие 20 предприятий и лучшей оказалась комбинация двух участников – предприятия Fortior Capital из Украины и Teslar Trans из Эстонии. Всего подписано договоров на продажу 522 вагонов. Сумма сделок составляет 6,51 миллионов евро.
Дочернее предприятие Operail, занимающееся арендой вагонов предприятие Operail Leasing AS, предоставило возможность принять участие в аукционе имущества более 40 предприятиям. „О конкурсе были оповещены и могли принимать участие весомые деятели на железной дороге с шириной колеи 1520 мм, у которых могли бы быть интерес и возможность купить вагоны,“ сказал член правления Operail и генеральный директор Operail Leasing Мерле Курвитс. Свои предложения на различных этапах процесса сделали 20 предприятий, в том числе несколько эстонских предприятий.
„После анализа предложений, мы решили, что целесообразнее будет продавать вагоны в двух этапах: находящиеся в Украине вагоны отдельно от остальных вагонов,“ сказала Курвитс. Находящиеся в Украине вагоны отличаются от остальных вагонов тем, что их нельзя вывозить из страны. „Большинство вагонов остались нетронутыми в результате войны, делают свою работу и приносят на украинской территории прибыль от аренды, но железнодорожное сообщение с другими странами сейчас скудное,“ уточнила Курвитс.
Последовали серьёзные переговоры с фирмами, сделавшими наилучшие предложения. „Мы имеем дело с дорогим и технически специфическим имуществом, которое было продано вместе с действующими договорами аренды – деталей, которые следовало обработать, было много,“ объясняет Курвитс причину длительного процесса. „Учитывая военную ситуацию в Украине, Operail имеет дело с хорошими сделками по продаже.“
В дополнение к находящимся в Украине вагонам, на финишной прямой находится и процесс продажи остальных вагонов в количестве почти 2000 штук; процесс достиг фазы переговоров о договорах купли-продажи. Большинство вагонов покрыто договорами аренды. Все арендаторы исключительно являются европейскими предприятиями. Вагоны в основном находятся в Эстонии, Казахстане и Монголии. В Россию вагоны в аренду не сданы.
Аренда вагонов не связана с агрессией России в Украине. Эстонское государство приняло решение в пользу выхода из нестратегических бизнес-направлений Operail в 2016 году, когда эта идея была прописана в коалиционном договоре. На практике собственник дошел до подписания соответствующего решения весной 2021 года. В течение последних шести лет аренда вагонов была наиболее прибыльным бизнес-направлением Operail, оттуда приходило 99% всей прибыли.