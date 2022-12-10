Operail продал вагонный парк, находящийся в Украине

Дочернее предприятие Operail, занимающееся арендой вагонов предприятие Operail Leasing AS, предоставило возможность принять участие в аукционе имущества более 40 предприятиям. „О конкурсе были оповещены и могли принимать участие весомые деятели на железной дороге с шириной колеи 1520 мм, у которых могли бы быть интерес и возможность купить вагоны,“ сказал член правления Operail и генеральный директор Operail Leasing Мерле Курвитс. Свои предложения на различных этапах процесса сделали 20 предприятий, в том числе несколько эстонских предприятий.

„После анализа предложений, мы решили, что целесообразнее будет продавать вагоны в двух этапах: находящиеся в Украине вагоны отдельно от остальных вагонов,“ сказала Курвитс. Находящиеся в Украине вагоны отличаются от остальных вагонов тем, что их нельзя вывозить из страны. „Большинство вагонов остались нетронутыми в результате войны, делают свою работу и приносят на украинской территории прибыль от аренды, но железнодорожное сообщение с другими странами сейчас скудное,“ уточнила Курвитс.

Последовали серьёзные переговоры с фирмами, сделавшими наилучшие предложения. „Мы имеем дело с дорогим и технически специфическим имуществом, которое было продано вместе с действующими договорами аренды – деталей, которые следовало обработать, было много,“ объясняет Курвитс причину длительного процесса. „Учитывая военную ситуацию в Украине, Operail имеет дело с хорошими сделками по продаже.“

В дополнение к находящимся в Украине вагонам, на финишной прямой находится и процесс продажи остальных вагонов в количестве почти 2000 штук; процесс достиг фазы переговоров о договорах купли-продажи. Большинство вагонов покрыто договорами аренды. Все арендаторы исключительно являются европейскими предприятиями. Вагоны в основном находятся в Эстонии, Казахстане и Монголии. В Россию вагоны в аренду не сданы.