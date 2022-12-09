ЧП и криминал
09.12.2022, 16:51

Полиция просит помощи в поисках 16-летнего юноши

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Пропавший юноша
Пропавший юноша
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего Энаятуллы, который ушел вчера из дома по улице Мяэ в Тарту, должен был поехать в школу Луунья, но туда не прибыл. Домой молодой человек тоже не вернулся.

Утром на автовокзале юноша сказал друзьям, что чувствует себя неважно и вместо поездки в школу вернется домой. Но дома он не появился. Где находится Энаятулла неизвестно.

Телефон молодого человека отключен, поиски полиции пока результатов не принесли.

Юноша не владеет эстонским, немного говорит по-английски.

Рост примерно 178 см, среднего телосложения. Носит очки. Уходя из дома, был одет в черную куртку и джинсы.

Если вы видели этого молодого человека или знаете о его местонахождении, полиция просит позвонить по номеру 112.

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