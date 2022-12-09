09.12.2022, 16:51
Полиция просит помощи в поисках 16-летнего юноши(1)
Утром на автовокзале юноша сказал друзьям, что чувствует себя неважно и вместо поездки в школу вернется домой. Но дома он не появился. Где находится Энаятулла неизвестно.
Телефон молодого человека отключен, поиски полиции пока результатов не принесли.
Юноша не владеет эстонским, немного говорит по-английски.
Рост примерно 178 см, среднего телосложения. Носит очки. Уходя из дома, был одет в черную куртку и джинсы.
Если вы видели этого молодого человека или знаете о его местонахождении, полиция просит позвонить по номеру 112.