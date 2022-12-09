В Ласнамяэ открыт первый эстонский посылочный автомат Venipak

„Цель Venipak – стать в ближайшие годы одной из крупнейших сетей доставки посылок в странах Балтии. До сих пор компания Venipak предлагала в Эстонии курьерские услуги, но в то же время мы готовились к выводу на рынок посылочных автоматов. Цель Venipak – расширить балтийскую сеть до более чем 600 посылочных автоматов, из которых 151 будет находиться в Эстонии, 201 – в Латвии и 251 – в Литве“, - сказал генеральный директор Venipak Group в странах Балтии Дариус Заилскас.

Руководитель по логистике Venipak Eesti Артур Парв рассказал, что Venipak установит следующие пять автоматов в разных районах Таллинна – в Ласнамяэ, Мустамяэ, Хааберсти и Кесклинне. Следующий посылочный автомат откроется возле торгового центра Ülemiste в январе 2023 года. „Благодаря сети Venipak общее количество посылочных автоматов в Эстонии вскоре увеличится с восьмисот до более тысячи“, - отметил Парв.

Парв добавил, что посылочные автоматы Venipak бывают трех размеров – с 84, 44 или 16 ячейками – и их будут устанавливать на улице. Это обеспечивает круглосуточный доступ к автоматам, которые защищены от погодных воздействий и подходят для использования как при очень высоких, так и низких температурах.

Venipak выходит на рынок посылочных автоматов с технологической инновацией, устанавливая бесконтактные автоматы. Для бесконтактного получения посылки клиент использует QR-код, отправленный ему в SMS-уведомлении о доставке. Этот код необходимо направить на сканер на экране автомата, и дверца ячейки откроется. Также сохраняется возможность получения посылки с помощью присланного в SMS-уведомлении PIN-кода – если клиент не пользуется смартфоном или не может отсканировать QR-код. Бесконтактная функция сокращает время, необходимое для получения стандартной посылки – на это требуется всего три секунды вместо обычных 20 секунд.

Посылочные автоматы изготовлены литовской компанией Lanksti linija и могут использоваться для получения, отправки и возврата посылок. В настоящее время Venipak занимается интеграцией услуги с интернет-магазинами, и с постепенным увеличением сети посылочных автоматов клиентам станут доступны все функции. В настоящее время проживающие рядом с посылочными автоматами клиенты при желании могут направлять посылки, доставляемые курьерской службой Venipak, в соответствующий посылочный автомат.