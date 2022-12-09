09.12.2022, 15:15
Таллиннская окружная дорога покрылась гололедицей, но дорожники этого не обнаружили. Полиция: хорошо, что никто не пострадал
На Таллиннской окружной дороге вблизи Лагеди в четверг вечером произошел ряд ДТП - два автомобиля из-за скользкой дороги выехали с трассы, по той же причине один грузовик наехал на полицейский автомобиль и еще несколько машин.
По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Вальтера Пярна, хорошо, что никто в этих ДТП не пострадал. „Но опасность попасть в аварию на этом отрезке дороги была велика, поэтому для обеспечения безопасности движения полицейские приняли решение перенаправить автомобильный поток. До тех пор, пока служба по уходу за дорогами не проведет противогололедные мероприятия“, - сказал Пярна.