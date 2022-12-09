Таллиннская окружная дорога покрылась гололедицей, но дорожники этого не обнаружили. Полиция: хорошо, что никто не пострадал

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Вальтера Пярна, хорошо, что никто в этих ДТП не пострадал. „Но опасность попасть в аварию на этом отрезке дороги была велика, поэтому для обеспечения безопасности движения полицейские приняли решение перенаправить автомобильный поток. До тех пор, пока служба по уходу за дорогами не проведет противогололедные мероприятия“, - сказал Пярна.