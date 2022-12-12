12.12.2022, 10:26
Активы компании, которая недавно обанкротилась и уволила сотрудников, за миллионы выставят на аукцион
ФОТО: | Delfi Meedia
Активы известного AS Repo Vabrikud, объявившего себя банкротом в начале ноября, будут проданы с аукциона в январе по стартовой цене 7,5 млн евро, пишет Ärigenius.
На аукцион будут выставлены 11 объектов, в том числе участки, классифицированные как бизнес-земли, земли под производство и транспортные земли. Завод находится в волости Люганузе в Ида-Вирумаа.
С аукциона будут проданы и недвижимость, и оборудование, необходимое для производства ДСП. Общая стоимость имущества - семь миллионов евро плюс 500 000 евро НДС. Цена недвижимости составляет 4,5 миллиона евро, а стоимость оборудования – 2,5 миллиона евро.
Помимо завода, на аукцион выставлены также автомобиль и три квартиры в городе Пюсси.
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