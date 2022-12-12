Новости Эстонии
12.12.2022, 09:10

Ситуация все серьезнее: Эстонии грозит многократное подорожание электроэнергии

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Olkiluoto 3
Olkiluoto 3
ФОТО: OLIVIER MORIN | AFP

По данным финской атомной энергетической компании, ядерный реактор Olkiluoto 3, который долгое время находился в ремонте, заработает не раньше 6 февраля, но и это время пока неточное. Тот факт, что атомная станция запустится не ранее февраля, означает, что Эстонии грозит многократное повышение цен на электроэнергию, пишет Delfi Ärileht.

Ärileht писал в конце прошлого месяца, что важная для Эстонии финская атомная электростанция начнет регулярное производство электроэнергии самое раннее в январе. Теперь время старта в очередной раз перенесли, причем, на самый холодный месяц - февраль.

„Регулярное производство электроэнергии начнется с февраля 2023 года. В графике все еще есть неопределенности“, — говорится в заявлении ответственной организации, которая управляет атомной электростанцией. Это ставит Эстонию в тревожную ситуацию, ведь Elering ранее подтверждал, что если Olkiluoto 3 не выйдет на рынок вовремя, нам грозит многократное повышение цены на электроэнергию в самые холодные периоды.

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