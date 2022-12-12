12.12.2022, 09:10
Ситуация все серьезнее: Эстонии грозит многократное подорожание электроэнергии(12)
ФОТО: | AFP
По данным финской атомной энергетической компании, ядерный реактор Olkiluoto 3, который долгое время находился в ремонте, заработает не раньше 6 февраля, но и это время пока неточное. Тот факт, что атомная станция запустится не ранее февраля, означает, что Эстонии грозит многократное повышение цен на электроэнергию, пишет Delfi Ärileht.
Ärileht писал в конце прошлого месяца, что важная для Эстонии финская атомная электростанция начнет регулярное производство электроэнергии самое раннее в январе. Теперь время старта в очередной раз перенесли, причем, на самый холодный месяц - февраль.