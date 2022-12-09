КаПо имитировала угрозу взрыва, чтобы установить в доме обвиняемых „жучки“

Виновность осталась в силе

Согласно обвинению, в 2018-2019 годах Сергей Березовский дал взятку члену правления AS Narva Vesi Алексею Воронову за то, чтобы предоставляющая услуги по водоснабжению компания при проведении тендеров отдавала предпочтение фирмам, связанным с Березовским. Также Воронов должен был обеспечить, чтобы фирмы Березовского могли выполнять работу на устраивающих их условиях. Жену Березовского Киру Березовскую, в свою очередь, обвиняли в пособничестве преступлению, поскольку она была занималась переводом денег, предназначенных для взяток.

Согласно обвинению, Березовский дал взятку Воронову в размере не менее 61 425 евро, но суд посчитал доказанной передачу 38 550 евро. Уездный суд признал Березовского виновным в преступлении. Березовскую он оправдал, но с ним не согласился окружной суд.

Березовский был наказан двумя годам лишения свободы, три месяца из которых должен отбыть в качестве шокового наказания после вступления решения в законную силу. Оставшаяся часть срока — условная, если в течение четырехлетнего испытательного срока он не совершит новое преднамеренное преступление. В качестве дополнительного наказания Березовскому назначили запрет на предпринимательскую деятельность сроком на три года.

Березовская в итоге получила наказание в четыре месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Также она должна была возместить 462 100 евро в счет компенсации прибыли, полученной, по мнению суда, преступным путем. Березовский внес эту сумму наличными на свой банковский счет, а затем перечислил жене, которая на полученные деньги приобрела недвижимость.

Для имитации преступления нельзя использовать угрозы

Сегодняшним решением криминальная коллегия Государственного суда оставила без изменений обвинительные приговоры в отношении обоих подсудимых, однако отменила решение о взыскании с Березовской 462 100 евро.

По мнению коллегии, подсудимые достоверно разъяснили, что это имущество не имеет криминального происхождения. По словам Березовского, речь шла преимущественно о дивидендах, что нашло подтверждение и в суде.

Также коллегия установила, что угроза взрывом в отношении места жительства подсудимых в качестве имитации преступления недопустима. Уездный суд дал разрешение на инсценировку преступления, чтобы у ведущих производство чиновников был предлог проникнуть в жилище обвиняемых, временно переместить находящихся там людей и установить подслушивающие устройства.

Государственный суд отметил, что закон не позволяет в ходе действий по наблюдению ставить под угрозу жизнь или здоровье людей. А при угрозе взрыва психическое здоровье обвиняемых и их несовершеннолетнего ребенка подверглось посягательству с использованием психологического насилия.

Государственный суд установил, что поскольку при осуществлении наблюдения были нарушены требования закона, то и собранные таким образом доказательства не могут быть использованы. Тем не менее, данный факт не влияет на вопрос доказанности вины Березовских, поскольку суды признали их виновными на основании других доказательств.

При этом коллегия решила, что в связи с унижающим достоинство обращением, сопровождавшим угрозу взрыва, каждому из подсудимых и их ребенку должна быть выплачена компенсация в размере 1000 евро и 1200 евро соответственно.