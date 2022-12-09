КаПо имитировала угрозу взрыва, чтобы установить в доме обвиняемых „жучки“(5)
Государственный суд постановил, что имитация угрозы взрыва с целью установки прослушивающих устройств в доме обвиняемых недопустима.
В конце 2018 года Полиции безопасности (КаПо) нужно было проникнуть в место жительства и работы обвиняемых и установить там технические средства для прослушивания телефонных разговоров. Чиновники КаПо придумали своеобразный способ вывести из здания всех находящихся там людей на несколько часов.
6 декабря 2018 года в центр тревоги поступил анонимный звонок с сообщением о том, что в доме обвиняемых вот-вот взорвется бомба. Звонивший попросил передать эту информацию Березовскому. Из-за угрозы взрыва на место выехали спасатели. Они сообщили об угрозе Березовскому и членам его семьи, вывели их из дома.
Криминальная коллегия Государственного суда объяснила, почему ложная угроза взрыва была противозаконной: „Безусловно, такой ход событий, как правило, заставит даже объективного постороннего наблюдателя беспокоиться о своей жизни, здоровье или имуществе. Такие случаи для большинства людей не являются чем-то незначительным в их повседневной жизни, как установили и суды, и прокуратура. Такие инциденты по понятным причинам нарушают повседневный ритм жизни как адресата угрозы, так и членов его семьи. Обвиняемые и третье лицо серьезно отнеслись к направленной в их адрес угрозе и испытали страх за свою жизнь, здоровье и имущество“.