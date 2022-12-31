Новости Эстонии
31.12.2022, 20:55

Не попадитесь! Романтический аферист, проникнув в душу, обирает до нитки

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Через интернет с вами познакомился обаятельный Джон Смит. Слова, с которыми он обратился к вам, словно бальзам для уставшей от одиночества души. Ваши отношения стремительно развивались. Но вот неожиданность! Джону понадобились деньги. На лечение ребенка, на то, чтобы выйти в отставку, выкупить захваченный пиратами корабль. Знакомая схема? И все равно каждый год десятки женщин в Эстонии попадаются, по данным полиции, на удочку „любовных“ мошенников. А сколько женщин, которые молчат о том, что с ними случилось?

В прошлом году на банковские счета таких вот „джонов смитов“ жители Эстонии перевели почти 400 000 евро (полиции известно о 27 случаях). В нынешнем году аферисты выманили свыше 100 000 евро (18 случаев).

„Когда мы спрашивали у пострадавших, откуда вообще взялись суммы, которые они отдавали без сожаления, то слышали, например, о неожиданно полученном наследстве или о том, что продали недвижимость и намеревались вложить деньги“, - сказала начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.

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