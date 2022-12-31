Не попадитесь! Романтический аферист, проникнув в душу, обирает до нитки

Через интернет с вами познакомился обаятельный Джон Смит. Слова, с которыми он обратился к вам, словно бальзам для уставшей от одиночества души. Ваши отношения стремительно развивались. Но вот неожиданность! Джону понадобились деньги. На лечение ребенка, на то, чтобы выйти в отставку, выкупить захваченный пиратами корабль. Знакомая схема? И все равно каждый год десятки женщин в Эстонии попадаются, по данным полиции, на удочку „любовных“ мошенников. А сколько женщин, которые молчат о том, что с ними случилось?