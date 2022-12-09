Союз газовых предприятий: Эстонии нужна собственная газовая электростанция

„Сегодня, когда мы говорим о возможности ограничения использования электроэнергии в часы пик, самое время согласовать план действий. Соединения в Эстонии строили в течение последних десяти лет, а теперь пришло время приступить к созданию управляемых производственных мощностей“, - сказал глава Союза газовых предприятий Эстонии Хейко Хейтур.

„Системный администратор прогнозирует, что сланцевые станции уйдут со свободного рынка примерно через пять лет, а атомная станция будет готова не ранее чем через двенадцать лет. Пережить эти времена нам поможет собственная газовая электростанция, а позже, при увеличении спроса на энергию, она будет поддерживать зеленую и атомную энергию“, - добавил Хейтур.

„Эстонии нужны более контролируемые мощности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Цена на газ снизится, и будут созданы новые маршруты поставок с запада. Газовая станция не причиняет вреда окружающей среде и обществу, газ обеспечит разнообразие нашего энергетического портфеля и даст положительный импульс развитию долгожданных водородных технологий“, - отметил Хейтур.

„Дополнительные возможности также открываются и для использования местного получаемого из биоотходов зеленого газа. Если, используя технологии, нам также удастся собирать и сжижать CO2, у нас появится углеродно-нейтральное производство, а это направление, которое выбрал Европейский союз в целом“, - сказал Хейтур.

Природным газом в Эстонии пользуются около 100 000 домохозяйств или примерно 250 000 человек. Природный газ используется половиной промышленности Эстонии. Наибольшая зависимость от природного газа существует в пищевой и тяжелой промышленности, а наименьшая – в деревообрабатывающей промышленности.