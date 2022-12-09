ВИДЕО | На дорогах опасно! На шоссе Таллинн-Пярну произошла тяжелая авария. Сообщения о ДТП поступают со всей Эстонии(11)
Сегодня в стране продолжается сложная ситуация на дорогах. В разных уголках Эстонии уже произошли тяжелые аварии.
Так, около девяти часов утра на шоссе Таллинн-Пярну столкнулись два легковых автомобиля, Škoda и Toyota. На место выехали полиция и скорая. Как сообщили в полиции, точные причины аварии устанавливаются. Движение на месте ДТП какое-то время было нарушено, но к настоящему моменту ситуация нормализовалась.
Сообщения о тяжелых авариях приходят из разных уголков Эстонии: с шоссе Таллинн-Пярну, Таллинн-Тарту-Выру и Таллинн-Нарва.
Движение во многих местах нарушено. Водители через приложение Waze предупреждают, что наблюдается и туман.
Департамент транспорта еще вчера предупредил о снегопаде и сложных дорожных условиях.
Например, вчера дорожные условия на Таллиннской окружной дороге были настолько плохи, что полиции пришлось остановить движение.