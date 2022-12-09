ВИДЕО | На дорогах опасно! На шоссе Таллинн-Пярну произошла тяжелая авария. Сообщения о ДТП поступают со всей Эстонии

Так, около девяти часов утра на шоссе Таллинн-Пярну столкнулись два легковых автомобиля, Škoda и Toyota. На место выехали полиция и скорая. Как сообщили в полиции, точные причины аварии устанавливаются. Движение на месте ДТП какое-то время было нарушено, но к настоящему моменту ситуация нормализовалась.