Очень нужна ваша помощь! Дорогое лекарство может спасти жизнь маленькому Кевин-Сандеру

Кевин-Сандер, которому 1 год и 10 месяцев, страдает крайне редким генетическим заболеванием, синдромом Марото - Лами, течение которого без лечения быстро обостряется — ребенок теряет зрение, слух, затем способность двигаться и умирает. Но по оценке врачей, жизнь ребенка может спасти лекарство, которое, к сожалению, очень дорогое: 306 000 евро в год с учетом НДС.

Чрезвычайно редкое и тяжелое метаболическое заболевание, которое только что было диагностировано у маленького Кевин-Сандера, называется мукополисахаридоз (MPS) типа VI, или синдром Марото - Лами. Распространенность заболевания в Эстонии составляет 0,27 на 100 000 рождений, и в настоящее время маленький Кевин-Сандер является единственным человеком, страдающим этим заболеванием в Эстонии. Двое детей, которым ранее был поставлен такой же диагноз, на сегодняшний день уже умерли.

Заболевание вызывает поражение костей и суставов, потерю зрения и слуха, сердечную недостаточность и поражение внутренних органов, а из-за утолщения слизистых оболочек ребенок подвергается риску удушья при инфекционных заболеваниях или операциях. У Кевин-Сандера диагностирована тяжелая форма заболевания, а это значит, что без лечения его рост останется меньше 90 см, и он, скорее всего, никогда не сможет отпраздновать свое 10-летие.

Однако на сегодняшний день имеется разрешенный к продаже в Европе препарат Наглазим, который, по словам детского врача и генетика, остановит течение болезни, и Кевин-Сандер сможет жить абсолютно обычной жизнью. Однако лечение очень дорогое, и Больничная касса, к сожалению, не компенсирует это лекарство. У семьи Кевин-Сандера тоже нет таких денег, которые спасли бы жизнь их сыну.