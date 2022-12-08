КаПо предупреждает: передача информации о передвижениях Сил обороны в Россию наказуема

Причиной предупреждения является тот факт, что в последнее время именно к таким действиям призывает объединение, именующее себя крайне правой российской воинской частью, участвующей в агрессии против Украины.

„Призыв фотографировать передвижение сил обороны и пограничных объектов является злонамеренным. Передача такой информации представителям России и Беларуси преследуется по закону в уголовном порядке. Если вы видите или знаете кого-то, кто делает подобные снимки и распространяет эту информацию, сообщите об этом на адрес info24@kapo.ee“, — говорится в сообщении КаПо.

Согласно Уголовному кодексу оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или лицу, действующему от имени иностранного государства, является действием против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики. Передача персональных данных иностранному государству и его организациям, а также лицам, действующим от имени иностранного государства, также наказуема.