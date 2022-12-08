ВИДЕО | Министр обороны о подразделении HIMARS и пехотной роте США в Эстонии: это сильный сдерживающий фактор для России

По его словам, тот факт, что три ядерные страны НАТО (Франция, Великобритания, США) представлены своими войсками на территории Эстонии, является очень сильным сдерживающим фактором для России.

По словам Певкура, нынешний список американских вкладов (пехотная рота, подразделение HIMARS, создаваемая дивизия) не является окончательным. По необходимости и желанию список может быть дополнен.

„Дверь определенно не заперта“, — заметил он. „Какие дополнительные возможности сюда будут подведены, даже на время учений, — вопрос договоренностей на тактическом уровне на ближайшие месяцы“.

Давняя приверженность США обеспечению безопасности Эстонии

Переброска сил США в Эстонию последовала за заявлением президента Байдена на саммите НАТО в Мадриде и является частью более продолжительной серии ротаций, обеспечивающих постоянное присутствие сил США в странах Балтии. Этот шаг подтверждает, что Эстония и США разделяют общие ценности, и является доказательством хорошего сотрудничества в сфере обороны и безопасности между двумя странами.

„Это решение представляет собой важный шаг вперед в отношении присутствия сил США в Эстонии и странах Балтии. Это свидетельствует о долгосрочной приверженности США безопасности нашего региона и значительно укрепляет оборонную позицию НАТО“, — заявил министр обороны Ханно Певкур.