09.12.2022, 10:15
Кая Каллас о расширении полигона Нурсипалу: лучше взрывы учений, чем настоящей войны(12)
По словам премьер-министра Каи Каллас, расширение полигона Нурсипалу будет проходить поэтапно, поэтому еще рано говорить что-то конкретное, например, по компенсациям собственникам недвижимости.
Глава правительства отметила, что с чего-то надо было начинать обсуждение расширения полигона Нурсипалу, и вот старт был дан - начато общение с местными жителями. „Положительно то, что ранее в 99% случаев [с местными] достигали договоренности“, - сказала Каллас и выразила надежду на то, что и на сей раз государство придет с местными жителями к общему пониманию.