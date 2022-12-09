Новости Эстонии
09.12.2022, 10:15

Кая Каллас о расширении полигона Нурсипалу: лучше взрывы учений, чем настоящей войны

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По словам премьер-министра Каи Каллас, расширение полигона Нурсипалу будет проходить поэтапно, поэтому еще рано говорить что-то конкретное, например, по компенсациям собственникам недвижимости.

Глава правительства отметила, что с чего-то надо было начинать обсуждение расширения полигона Нурсипалу, и вот старт был дан - начато общение с местными жителями. „Положительно то, что ранее в 99% случаев [с местными] достигали договоренности“, - сказала Каллас и выразила надежду на то, что и на сей раз государство придет с местными жителями к общему пониманию.

Местные жители создали НКО „Наш Нурсипалу“ (MTÜ Meie Nursipalu) для представления и защиты тех, кого затронет расширение полигона. К тому же есть еще одно НКО, которое начало сбор подписей за запрет расширения полигона. По состоянию на сегодняшний день под петицией собраны 10 466 подписей, а это означает, что данный вопрос должен будет рассмотреть парламент.

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