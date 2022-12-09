Кая Каллас о расширении полигона Нурсипалу: лучше взрывы учений, чем настоящей войны

Глава правительства отметила, что с чего-то надо было начинать обсуждение расширения полигона Нурсипалу, и вот старт был дан - начато общение с местными жителями. „Положительно то, что ранее в 99% случаев [с местными] достигали договоренности“, - сказала Каллас и выразила надежду на то, что и на сей раз государство придет с местными жителями к общему пониманию.