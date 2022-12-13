13.12.2022, 09:15
С обеспечением защиты населения медлить нельзя. На подходе сирены оповещения об опасности(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Защищать население — наш общий долг. Свой вклад в это должны вносить и государство, и предприятия, и само население“, - подчеркивает генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.
Еще в 2018 году Спасательный департамент поднимал вопрос о необходимости уделять больше внимания защите населения, пишет издание Maaleht. „Мы вышли с конкретными предложениями по улучшению ситуации в этой сфере, но из-за отсутствия бюджетных средств реализовать их не удалось. Война в Украине подтолкнула к принятию политического решения о финансировании сферы“, - сказал Таммеару.