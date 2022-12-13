Новости Эстонии
13.12.2022, 09:15

С обеспечением защиты населения медлить нельзя. На подходе сирены оповещения об опасности

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В последний день ноября в карьере Мяннику Спасательный департамент представил новые сирены оповещения об угрозе.
В последний день ноября в карьере Мяннику Спасательный департамент представил новые сирены оповещения об угрозе.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

„Защищать население — наш общий долг. Свой вклад в это должны вносить и государство, и предприятия, и само население“, - подчеркивает генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Еще в 2018 году Спасательный департамент поднимал вопрос о необходимости уделять больше внимания защите населения, пишет издание Maaleht. „Мы вышли с конкретными предложениями по улучшению ситуации в этой сфере, но из-за отсутствия бюджетных средств реализовать их не удалось. Война в Украине подтолкнула к принятию политического решения о финансировании сферы“, - сказал Таммеару.

После начала войны стало очевидно, что нужно торопиться. В числе прочих был поднят вопрос о том, что в Эстонии отсутствуют сирены, оповещающие об угрозе. Осенью государство заключило со словацким предприятием Telegrafia договор о покупке системы оповещения. В декабре первый комплект сирен будет установлен в Таллинне. В течение следующего года сирены оповещения установят в 22 городах и поселках, всего запланировано около 100 точек оповещения. Издаваемый сиреной звук разносится на расстояние один-два километра.

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