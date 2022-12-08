Министр внутренних дел Финляндии: мы готовы принять часть находящихся в Эстонии украинских беженцев

„Учитывая размеры Эстонии, в страну прибыло большое количество беженцев“, —написала министр. По ее словам, они уже обсуждали с МВД Эстонии, что Финляндия может предоставить украинским беженцам, которые этого захотят, возможность переселиться в Финляндию.

Микконен добавила, что ни количество людей, которые могут переселиться, ни график переселения не согласованы. По этому вопросу все еще производится анализ с учетом особенностей функционирования финской системы приема беженцев. „Более подробную информацию мы сможем предоставить, как только в вопрос будет внесена ясность“, — написала министр.



„Жестокая агрессивная война в Украине принесла Украине большие человеческие потери, а также большой материальный ущерб. Зима станет для украинцев испытанием, и им по-прежнему нужна помощь других стран“, — написала Криста Микконен.