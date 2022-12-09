ВНИМАНИЕ! При смене пакета электроэнергии обратите внимание на возможный штраф

В последние недели большое внимание было обращено на снижение продавцами электроэнергии цен на долговременные срочные пакеты. Оливер Гайлан, руководитель отдела связи TTJA, отмечает, что если человек по какой-либо причине захочет расторгнуть такой договор раньше, это может повлечь за собой крупный штраф: „При досрочном расторжении договора на электроэнергию продавцы энергии могут не видеть различий для применения штрафных санкций, даже если договор на электроэнергию расторгается по причине продажи недвижимости или при завершении действия договора аренды. План по смене места жительства может прийти весьма неожиданно, а плата за досрочное расторжение может быть довольно высокой“.

Кроме того, на рынке обычно не принято заключать такие долгосрочные договоры. „Да, наличие долгосрочного договора на электроэнергию по фиксированной цене в нынешнее непростое время может создать определенное чувство безопасности, но это не должно быть единственным аргументом в пользу заключения подобного договора на длительный срок“, — добавляет Гайлан.

TTJA напоминает, что на универсальную услугу распространяются особые правила - с потребителя, который хочет впервые перейти на нее, продавец электроэнергии до 30 сентября 2023 года не имеет права требовать плату за досрочное расторжение договора, если договор был заключен до 23.09.2022. Для тех, кто в настоящее время пользуется универсальной услугой, но хочет перейти на срочный пакет электроэнергии, департамент рекомендует перед заключением нового договора обратить внимание на условия расторжения действующего договора, поскольку позже за досрочное его расторжение может быть начислен штраф, если это предусмотрено условиями договора.