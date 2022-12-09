Новости Эстонии
09.12.2022, 21:42

Сначала в наших домах пропадет электричество, потом вода, и наконец тепло...

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Для подключения генератора нужна специальная точка подсоединения. Директор Кехраской гимназии Кайдо Крейнтаал очищает ее от снега.
Для подключения генератора нужна специальная точка подсоединения. Директор Кехраской гимназии Кайдо Крейнтаал очищает ее от снега.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Хотя местные самоуправления и приобрели электрогенераторы, никто сейчас не знает, как поведут себя новенькие генераторы, и что будет происходить, если люди останутся без тепла и света, пишет издание Maaleht.

1 декабря премьер-министр Кая Каллас, выступая на пресс-конференции, вновь предупредила о возможных перебоях с подачей электроэнергии.

„Электричества не хватает во всем регионе Nord Pool. Тут разные причины. Одна из причин заключается в том, что из России больше не поступает 1000 мегаватт, поэтому в регионе Nord Pool не хватает более 1000 мегаватт, - сказала глава правительства. - В настоящее время несколько важных электростанций не работают. Например, четвертый ректор на АЭС Рингхалльс и третий реактор на АЭС Оскарсхамн в Швеции. В Финляндии третий реактор АЭС Олкилуото не запустился, и наша Аувереская электростанция снова на ремонте“.

Каллас констатировала, что если не удастся сократить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки, может возникнуть ситуация, когда придется проводить региональные отключения на два часа. Она подчеркнула, что снижение потребления электроэнергии на 2% в пять раз снизит риск отключения электричества.

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