Сначала в наших домах пропадет электричество, потом вода, и наконец тепло...(1)
Хотя местные самоуправления и приобрели электрогенераторы, никто сейчас не знает, как поведут себя новенькие генераторы, и что будет происходить, если люди останутся без тепла и света, пишет издание Maaleht.
1 декабря премьер-министр Кая Каллас, выступая на пресс-конференции, вновь предупредила о возможных перебоях с подачей электроэнергии.
„Электричества не хватает во всем регионе Nord Pool. Тут разные причины. Одна из причин заключается в том, что из России больше не поступает 1000 мегаватт, поэтому в регионе Nord Pool не хватает более 1000 мегаватт, - сказала глава правительства. - В настоящее время несколько важных электростанций не работают. Например, четвертый ректор на АЭС Рингхалльс и третий реактор на АЭС Оскарсхамн в Швеции. В Финляндии третий реактор АЭС Олкилуото не запустился, и наша Аувереская электростанция снова на ремонте“.