Сначала в наших домах пропадет электричество, потом вода, и наконец тепло...

„Электричества не хватает во всем регионе Nord Pool. Тут разные причины. Одна из причин заключается в том, что из России больше не поступает 1000 мегаватт, поэтому в регионе Nord Pool не хватает более 1000 мегаватт, - сказала глава правительства. - В настоящее время несколько важных электростанций не работают. Например, четвертый ректор на АЭС Рингхалльс и третий реактор на АЭС Оскарсхамн в Швеции. В Финляндии третий реактор АЭС Олкилуото не запустился, и наша Аувереская электростанция снова на ремонте“.