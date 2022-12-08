ФОТО | В Таллинне автобус въехал в стену жилого дома. Очевидец: „дом задрожал“

„Вечером в 17.18 на пересечении улиц Луйзе и Койду произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус, следовавший по 11-му маршруту, задел правым боком стену дома, - сообщила Delfi пресс-секретарь Tallinna Linnatranspordi AS Ольга Полиенко. - По первоначальным данным, ехавший перед автобусом автомобиль резко затормозил, и водитель автобуса во избежание наезда принял решение съехать с проезжей части. В происшествии никто не пострадал“.